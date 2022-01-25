حريق هائل في عقار من طابقين بمنطقة «الزرايب» بمنشأة ناصر

نشب حريق هائل في عقار بمنطقة «الزرايب» في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، منذ قليل، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق هائل في عقار مكون من طابقين اتخذه مالكه مخزنًا للقمامة التي يجمعها.

وجرى فرض كردون أمني حول العقار خشية امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وجار السيطرة علي النيران وإخمادها، خاصة أنَّ تلك العقارات المجاورة عبارة عن مخازن للقمامة المختلفة التي يوجد بها كميات كبيرة من البلاستيك، والذي يتسبب في اشتعال النيران مرة أخرى وتجددها.

فرض كردون أمني حول العقار

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق هائل في عقار بمنطقة «الزرايب» في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء.

الدفع بـ 4 سيارات إطفاء

وبالانتقال تبين نشوب حريق هائل في عقار مكون من طابقين، وتبين من خلال الفحص أنَّ العقار ملك أحد جامعي القمامة بالمنطقة وأنه متخذه مخزنًا للقمامة.

وجار السيطرة على النيران من قبل رجال الحماية المدنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة.