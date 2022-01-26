علاج 3 مصابين بالاختناق في مكان حريق مدينة نصر.. وقطع الكهرباء والغاز

عالج رجال الإسعاف المنتشرين بمحيط الحريق المشتعل بعقار بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر، 3 أشخاص مصابين بالاختناق في مكان الواقعة.

ولم ينقل رجال الإسعاف أي مصابين حتى الآن نتيجة الحريق فيما يستبسل رجال الإطفاء لإخماده.

الحريق يمتد لـ 3 طوابق

وحاصر رجال الإطفاء الحريق المشتعل بعقار بمدينة نصر من جميع الجهات واقتربت من إخماده بعد امتداده لـ3 طوابق أخرى.

وفصلت أجهزة الأمن الكهرباء والغاز عن العقار لمنع انتقاله لباقي المجاورات.

ونشب منذ قليل حريق ضخم في عقار سكني بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر، وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق هائل في عقار بالقرب من مول سيتي ستارز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب في الطابق الثاني وامتد الطابق الخامس ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاصرة النيران لاخمادها.

وبفحص المكان تبين أن العقار مكون من 10 طوابق وقام رجال الإسعاف بعلاج 3 حالات اختناق في مكان الواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.