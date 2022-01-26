إخماد حريق عقار مدينة نصر بعد التهامه 8 طوابق ومحال ملابس

نجح رجال الحماية المدنية، في إخماد حريق عقار بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر بعدما التهم 8 طوابق وعدد من محال الملابس، الموجودة بالعقار.

علاج 3 مصابين باختناق

وعالج رجال الإسعاف المنتشرون بمحيط الحريق، 3 أشخاص مصابين بالاختناق في مكان الواقعة.

ولم ينقل رجال الإسعاف أي مصابين حتى الآن نتيجة الحريق، وحرصت أجهزة الأمن على فصل الكهرباء والغاز عن العقار لمنع انتقاله لباقي المجاورات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق هائل في عقار بالقرب من مول سيتي ستارز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب في الطابق الثاني، وامتد إلى الطابق الخامس.

وبفحص المكان تبين أن العقار مكون من 10 طوابق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.