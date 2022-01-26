عمليات تبريد لحريق مدينة نصر.. والخسائر «6 محال و8 طوابق و3 مصابين»

تجري قوات الحماية المدنية بالقاهرة عمليات تبريد مكثفة للعقار المحترق بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر.

الحريق التهم 6 محال ملابس

ودلت معاينة رجال المباحث أن الحريق امتد لـ 8 طوابق والتهم 6 محال ملابس بالأسفل.

وعالج رجال الإسعاف المنتشرين بمحيط الحريق 3 أشخاص مصابين بالاختناق في مكان الواقعة.

ولم ينقل رجال الإسعاف أي مصابين حتى الآن نتيجة الحريق.

وفي خطوة احترازية، قررت أجهزة الأمن فصل الكهرباء والغاز عن العقار لمنع انتقاله لباقي المنازل المجاورة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق هائل في عقار بالقرب من مول سيتي ستارز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر وعلى الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء.

وبفحص المكان تبين أن العقار مكون من 10 طوابق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.