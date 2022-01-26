الاستماع لشهود عيان حريق عقار مدينة نصر

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال عدد شهود العيان على الحريق، الذي وقع منذ قليل، داخل عقار بالقرب من مول سيتي ستارز، والتهم محلات ومخازن ملابس وعددا من الشقق السكنية داخل عقار بمدينة نصر.

وتجري قوات الحماية المدنية بالقاهرة عمليات تبريد مكثفة للعقار المحترق بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر.

الحريق امتد لـ 8 طوابق

ودلت معاينة رجال المباحث أن الحريق امتد لـ 8 طوابق والتهم 6 محلات ملابس بالأسفل.

وقام رجال الإسعاف المنتشرين بمحيط الحريق بعلاج 3 أشخاص مصابين بالاختناق في مكان الواقعة.

ولم ينقل رجال الإسعاف اي مصابين حتى الآن جراء الحريق.

وقطعت أجهزة الأمن الكهرباء والغاز عن العقار لمنع انتقاله لباقي المباني المجاورة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق هائل في عقار بالقرب من مول سيتي ستارز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر وعلى الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء

وبفحص المكان تبين أن العقار مكون من 10 طوابق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.