سانت كاترين تتجمد.. درجة الحرارة 6 تحت الصفر

سجَّلت مدينة سانت كاترين، فجر اليوم الأربعاء، درجات حرارة منخفضة، حيث بلغت درجة الحرارة 6 درجات تحت الصفر، وهي أقل مما جرى تسجيله ليلة أمس.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكد لـ«الوطن»، أن المدينة تسجل درجات حرارة أقل من الصفر منذ أسبوعين تقريبا، ويتوقع اليوم سقوط ثلوج على قمم الجبال بكثافة عكس الأيام السابقة، مشيرا إلى أن قمم الجبال تنخفض فيها درجات الحرارة لأقل من 10 درجات تحت الصفر، ما يعطي فرصة إلى سقوط ثلوج على هذه القمم التي تكتسي باللون الأبيض ويساعدها الجميع مع إشراقة الصباح.

درجات حرارة مدن جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة إن درجات الحرارة في باقي مدن المحافظة تتراوح في الساعات الأخيرة من الليل بين 7 إلى 12 درجة، تعد مدينة شرم الشيخ هي المدينة الوحيدة التي تسجل درجات حرارة أعلى من باقي المدن ووصلت الحرارة فجر اليوم 12 درجة، الطور 8 درجات، طابا 7 درجات، رأس سدر 9 درجات.

أوضح المحافظ أن المحافظة تعتبر من المحافظات التي تتعرض كل عام للأمطار والسيول والثلوج ويوجد خطط لمواجهة أي طارئ في فصل الشتاء وكل مسؤول يعي جيدا دورة في الأزمات وما يتوجب عليه فعله.

تعطيل العمل والدراسة

قال محافظ جنوب سيناء إن الحياة تسير بصورة طبيعية داخل المحافظة ولم يتم اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة أو منح إجازة للموظفين، مؤكدا أن المحافظة صحراوية وسقوط أمطار بالنسبة لنا خير وسعادة حيث تمتلئ الآبار وتروي النباتات والأعشاب الطبيعية المنتشرة فوق الجبال.

أضاف أن اليوم الأربعاء هو يوم عمل والطلاب يؤدون الامتحانات، ولن يتم تعطيل مصالح المواطنين لأن الطقس في محافظة جنوب سيناء افضل من باقي المحافظات.

أكد أن مدينة سانت كاترين التي تسجل درجات حرارة أقل من يوميا العمل مستمر هناك في المشروعات ومجلس المدينة ينفذ خطته الاستثمارية.