نظر ثان جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض 5 طفلات في مدرسة بالمعادي بعد قليل

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، ثان جلسات محاكمة عامل مصعد «أسانسير» بإحدى المدارس بمنطقة المعادي، بتهمة خطف 5 طفلات بالتحايل بالمدرسة التي يعمل بها، وهتك عرضهن أثناء تواجدهن داخل دورة المياه بالمدرسة.

وأجلت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهم، أمس، لجلسة اليوم لتعذر حضور المتهم من محبسه بسبب الاحتفال بعيد 25 يناير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه شقوير وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد وأشرف العشماوي، وأمانة سر محمود عبدالرشيد وعمر عاشور.

هتك عرض المجني عليهن

وبعد تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه بشأن الواقعة، وجهت للعامل تهمة خطف الطفلات الخمس أثناء تواجدهن بالمدرسة بالتحايل، إلى دورة المياه، مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة انطلت عليهن وهي مساعدتهن في ذلك، وهتك عرضهن، مبعدا الطالبات عن أعين الرقباء عليهن قاصدا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.

ووفقا لنص إحالة النيابة المتهم إلى الجنايات، فقد أقدم العامل على هتك عرض المجني عليهن بأن تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن زاعما تطهيره لهن مستغلا صفته وكونه من المتولين ملاحظتهن، وذلك حال كونهن لم يبلغن من العمر 12 عاما، إذ أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أجريت معه.

خطف المجني عليهن بالتحايل

وجاء في أوراق القضية، أنه بناء على ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، خطف المتهم «ع. م، 48 عاما»، خلال عام 2021 بدائرة قسم شرطة المعادي المجني عليهن بالتحاليل، بصفته واحد من العاملين بإحدى المدارس للغات بمنطقة زهراء المعادي، وهو عامل مصعد، حيث خطف كل من: «س. ا»، «خ. م»، «ف. م» « ل. ا» «ز. و»، الطالبات في المدرسة بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة مساعدتهن في ذلك مبعدا لهن عن أعين الرقباء عليهن قاصدا من ذلك ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي.