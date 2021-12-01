أسرة الضحية الخامسة تروي ما حدث لابنتهم على يد عامل مدرسة المعادي

كشفت أسرة الضحية الخامسة لعامل إحدى المدارس الخاصة كواليس هتك عرض طفلتهم داخل حمام المدرسة، حيث أوضح والد الطفلة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طفلته الضحية البالغة 4 سنوات «بمرحلة ما قبل الحضانة»، بإحدى المدارس الخاصة قد تعرضت لواقعة هتك العرض على يد العامل المتهم داخل حمام المدرسة.

الطفلة تخبر والدها

وقال والد الطفلة إنه بعد ظهور الضحية الأولى للعامل المتهم وقيام أسرتها بتحرير محضر بالواقعة، أخبرته طفلته أنها تعرضت هي الأخرى للتعدي من عامل الأسانسير داخل حمام المدرسة قائلة: «يا بابا عمو محمد شطفني جامد جوه الحمام، وقالي لو قولتي لمامتك هضربك، وكان بيضربني على وشي بالقلم والعصاية وبياخد مني الجاكت وقزازة الماية».

خدوش في أماكن حساسة

وأكد على أنه عقب سماعه تلك الجملة الصادمة من طفلته، أخذها وتوجه بها إلى طبيبة داخل إحدى العيادات، وعقب توقيع الكشف الطبي عليها تبين أن طفلته مصابة بخدوش في أماكن حساسة من جسدها بسبب تعدي المتهم عليها داخل حمام المدرسة.

رعب

وأوضح أن طفلته كانت تعيش في حالة من الرعب منعتها من أن تخبره بما حدث معها من المتهم، نظرًا لأنه كان يهددها باستمرار بالضرب في حالة إخبارها أحد بما يحدث معها، مشيرًا إلى أنه بمجرد أن أخبرته طفلته بالواقعة توجه إلى قسم الشرطة، وحرر محضر بالواقعة، كما استمعت النيابة العامة إلى أقواله في الواقعة، وتعرفت ابنته على المتهم.

أول لقاء مع محامي الضحايا

وكانت «الوطن»، قد انفردت بأول لقاء مع خليفة أحمد محامي الضحايا بواقعة هتك عرض 5 أطفال بمرحلة ما قبل الحضانة بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة المعادي، وكشف تفاصيل الواقعة، كما انفردت بنشر صورة المتهم مرتكب الواقعة.

النيابة العامة

وأصدرت النيابة العامة، بيانًا حول الواقعة، أمس الثلاثاء، حيث أمرت بحبس المتهم بخطف خمس طفلات بالتحايل، وهتك عرضهن بمدرسة بالمعادي، وبعرض أمر مد حبسه على المحكمة المختصة، أمرت باستمراره خمسة عشر يومًا، وجارٍ استكمال التحقيقات، بعد ورود بلاغات متلاحقة بارتكاب المتهم الواقعة ذاتها مع أربع طفلات أخريات، فسألت ولاة أمورهن وقرروا اكتشافهم الواقعة من طفلاتهم وعرضهن على المستشفى، ليتبينوا أنهن يعانين من التهابات بمناطق عفتهن، وبمناقشة النيابة العامة للطفلات حول الواقعة، وصفن المتهم بألفاظ تناسب عمرهن، دلت على سوء سلوكه معهن.

كما أفاد تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، بتعرض الأطفال الأربع للاعتداء وأنهن يُعانين من اضطرابات نفسية، وأشارت لحاجتهن للمتابعة الدورية، وجلسات دعم نفسي وتعديل السلوك، كما استجوبت النيابة العامة المتهم، فأنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وعرضته على الأطفال، فتعرف بعضهن عليه، مؤكدات أنه القائم بالتعدي على مواطن عفتهن بدورة المياه بالمدرسة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.