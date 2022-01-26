الأرصاد: أمطار في القاهرة وكرات ثلجية في 3 محافظات (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ محافظات القاهرة الكبرى تشهد الآن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، بينما تشهد بعض المناطق من شمال الصعيد مثل بني سويف والفيوم سقوط أمطار خفيفة تستمر على مدار اليوم على فترات متقطعة، لافتة إلى أنّ بعض المناطق في محافظات مطروح وكفر الشيخ والبحيرة، تشهد سقوط كرات ثلجية صغيرة بسبب التقلبات الجوية، حيث تعرضت هذه المناطق لأمطار غزيرة ورعدية.

تحسن نسبي في حالة الطقس بداية من الغد

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة dmc، إلى وجود تحسن نسبي بحالة الطقس بدءا من الغد، حيث ترتفع درجات الحرارة لتسجل 15 درجة مئوية بدلا من 12 اليوم، موضحة أنّ الأمطار ستستمر غدا على الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، ولن يكون هناك أمطار على القاهرة الكبرى.

سيول في المناطق الجبلية فقط

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ السيول تتكون في المناطق الجبلية، ولا يوجد تساقط للأمطار في المناطق الجبلية سوى بسيناء، وقد تصل الأمطار لحد السيول على مرتفعات سيناء، ولكن باقي مناطق الجمهورية ليس بها سيول، بل أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

توقف الأنشطة البحرية خلال هذه الأيام

وأكدت شاكر، توقف الأنشطة البحرية خلال هذه الأيام، خاصة وأنّ سرعات الرياح مرتفعة للغاية تصل من 60 لـ70 كيلو مترا في الساعة، ويكون ارتفاع الموج بالبحر المتوسط نحو 5 أمطار، وفي البحر الأحمر 3 أمطار، والبحرين مضطربين تماما وغير مهيأين لعمليات الصيد والملاحة، إذ إنّ انخفاض درجات الحرارة الشديد مع نشاط الرياح، يزيد الإحساس بالبرودة مع غياب أشعة الشمس وتساقط الأمطار.