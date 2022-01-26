الأرصاد تحذّر المواطنين من الخلايا الرعدية وتكشف عن أماكن سقوط الأمطار

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بشأن تأثير الخلايا الرعدية على السواحل الغربية «الإسكندرية - سيدي عبد الرحمن - مطروح - بلطيم»، ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة، تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانًا.

استمرار تقدم الخلايا الرعدية على البلاد

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الخلايا الرعدية تتقدم لتشمل السواحل الشمالية كافة مع تقدم الوقت، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا ومناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية التي أعلنتها الهيئة، إلى تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على طول السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.

تأثر البلاد بمنخفض سطحي على البحر المتوسط

ويشهد طقس اليوم تقلبات جوية على معظم أنحاء البلاد، نتيجة التأثر بمنخفض سطحي على البحر المتوسط، ما يدفع بكميات كبيرة من الرطوبة، حيث الفرصة تكون مهيأة لتساقط الأمطار بشكل كبير على السواحل كافة والدلتا، وتمتد للداخل أيضًا، وتنشط الرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط، ما يؤدي لارتفاع الأمواج بشكل كبير يتجاوز 5 أمتار، ويزيد الإحساس ببرودة الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على الأنحاء كافة، إثر دخول الكتلة الباردة.

ووصف خبراء الأرصاد طقس اليوم بأنّه الأبرد في فصل الشتاء هذا العام حتى الآن، بسبب انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ، ويتوقع أن تُسجّل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 12 درجة والصغرى 6 درجات، كما يعمل نشاط الرياح على الإحساس بمزيد من برودة الطقس.

مناطق سقوط الأمطار اليوم

وتتأثر معظم مناطق الجمهورية بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على هذا النحو..

تشهد مناطق من «السلوم - مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية» سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا وقد تكون مصحوبة بحبات البرد.

أما مناطق «الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس - القاهرة - الجيزة - القليوبية» تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما تكون الأمطار خفيفة على مناطق الفيوم وبني سويف والمنيا.

نصائح الأرصاد للمواطنين اليوم

ونظرًا للتقلبات الجوية الحادة التي يشهدها الطقس اليوم، ينصح خبراء الأرصاد المواطنين بعدم ممارسة الأنشطة البحرية نظرًا لارتفاع الموج لتتجاوز الـ5 أمتار على البحر المتوسط، والحرص على رتداء الملابس الشتوية الثقيلة بقدر المستطاع على مدار الـ24 ساعة، واحتساء المشروبات الساخنة بشكل مستمر على مدار اليوم، والابتعاد عن تيارات الهواء، والابتعاد عن الجلوس في الأماكن المغلقة المزدحمة بالمواطنين سيئة التهوية.

تحذيرات لكبار السن ومرضى الجيوب الأنفية

وقدّم الدكتور هاني الناطر استشاري الأمراض الجلدية، تحذيرًا لعدد من الفئات التي تكون أكثر تأثرًا بهذه الاضطرابات الجوية، ومنها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، ونصحهم بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة.

ونظرًا لتأثر البلاد بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، يفضل أن يتناول مرضى الحساسية سواء جلدية أو صدرية أو مرضى الجيوب الأنفية أقراص الحساسية طويلة المفعول مثل «تلفاست» و«زيرتك» وغيرها بمعدل قرص مساءً يوميا، فضلًا عن ضرورة ارتداء الكمامة في هذا الجو البارد، خاصة أنّ ارتداءها إلى جانب أنّه يحميك من الإصابة بالفيروسات المُعدية، يعمل أيضًا كفلتر يحمي الجهاز التنفسي من الأتربة.