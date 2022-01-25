«الأرصاد»: بدء تساقط الأمطار على بلطيم والإسكندرية.. واختفاء الشبورة غدا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إن غدا الأربعاء يشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة؛ ليكون اليوم الأكثر برودة بالشتاء منذ بدايته في 21 ديسمبر الماضي.

كتل هوائية من جنوب أوروبا

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن مصر شهدت انخفاضات في درجات الحرارة خلال سنوات سابقة، لذا فإن هذا ليس أمرا جديدا، مبينا أن هناك صعوبة في تساقط الثلج على القاهرة، ولكن الأمطار تتساقط بسبب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مؤكدا أنه بدأ الآن تساقط الأمطار في بلطيم والإسكندرية.

أمطار متوسطة وغزيرة في مختلف الأنحاء

وأوضح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، أن محافظتي البحيرة وكفر الشيخ تشهدان تساقط أمطار متوسطة وغزيرة، ولكن في المنوفية ومدن القناة تكون فرص تساقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، مبينا أنه لا توجد فرص لتكون شبورة ولكن نشاط الرياح غدا الأربعاء يكون قويا جدا، ويؤدي لوجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحرين المتوسط والأحمر.

موجة طقس باردة

وتتعرض مصر لموجة طقس باردة بدأت منذ عدة أيام وتعرف بالعاصفة «هبة» التي تعرضت لها دول في الشام مثل لبنان والأردن ودول خليجية مثل المملكة العربية السعودية، وغطى الثلج بعض الأماكن بها، فضلا عن مدينة إسطنبول بالكامل، وتعطل الحياة والحركة الملاحية والجوية بها.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

- القاهرة الكبرى: العظمى 13 والصغرى 6.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 6.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 13 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمي 12 والصغري 7.

- وسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 12 والصغرى 7.

- جنوب سيناء: العظمى 18 والصغرى 10.

- شمال الصعيد: العظمى 14 والصغرى 3.

- جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 6.