«الأرصاد»: أمطار غزيرة تضرب شمال البلاد غدا.. وثلوج بهذه المناطق

تشهد البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا للهيئة العامة للأرصاد، التي أكدت أنه من المتوقع أن يكون هناك تقلبات جوية سريعة على معظم أنحاء شمال البلاد؛ تتمثل في تساقط أمطار متفاوتة الشدة، وتنشط الرياح بشكل قوي، ويكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أماكن سقوط الأمطار التي جاءت على النحو التالي:

مناطق سقوط الأمطار غدا

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ سقوط الأمطار على السلوم من الساعات الأولى ليوم الأربعاء، وتتقدم الأمطار تدريجيا لتشمل الساحل بأكمله، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة، يصاحبها تساقط لحبات البرد، ثم تصل إلى الدلتا وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، وتمتد إلى القاهرة وتكون أقل حدة، ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار على شمال الصعيد، وتكون خفيفة الشدة.

كما يكون هناك أمطار متوسط إلى غزيرة ورعدية أحيانا تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من «السلوم، مطروح، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، البحيرة، كفر الشيخ القهلية»، بينما يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على «الغربية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، القاهرة، الجيزة، القليوبية».

الثلوج تضرب سانت كاترين

وبالنسبة لتساقط الثلوج، من المتوقع أن تتساقط على مرتفعات كاترين وجبال البحر الأحمر، ويسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء، كما يزداد الإحساس بالبرودة في الطقس بسبب نشاط الرياح الذي يصل إلى 45 كيلومترا.

وعن حركة الأمواج في البحار، تكون مضطربة بشكل كبير؛ إذ ترتفع تلك الأمواج على سطح البحر؛ ليصل ارتفاعها إلى 5 أمتار.