تأجيل محاكمة ريم البارودي بتهمة سب ريهام سعيد لـ26 يناير  

أجلت المحكمة الاقتصادية جلسة محاكمة الفنانة ريم البارودي، بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد لـ26 يناير للحكم، حيث جاء في أوراق الدعوى التي تحمل رقم 2131 لسنة 2021، سب الممثلة ريم البارودي للإعلامية ريهام سعيد في أحد البرامج التليفزيونية.

دعوى ريهام سعيد ضد ريم البارودي

وأقامت ريهام سعيد قضية جنح ضد ريم البارودي بتهمة السب والقذف وطعن في الأعراض، في وقت سابق، مستندة على تسجيل صوتي توجه لها فيه ألفاظ سُباب، مشيرة إلى أن المحامي الخاص بها اعترف بأن صوتها في التسجيل هو الذي تعرضت فيه الإعلامية ريهام سعيد للسب، رافضة أن تكون طريقة الخلاف بينها وبين أي إعلامية أو فنانة يكون بهذا الشكل، ويجب أن يكونوا قدوة للجمهور.

حديث ريهام سعيد

وقالت ريهام سعيد، خلال حوارها في أحد البرامج التليفزيونية بوقت سابق، إنه ليس هناك غيرة أو عداوة بينها وبين ريم البارودي، معقبة: «غيرتي من ريم البارودي كلام أهبل.. عمر ما في حد أحسن مني، وليس هناك صداقة أو عشرة بيننا وتقابلنا معًا 6 مرات فقط، وقلت إنها ليست فنانة ناجحة لكي أغير منها».