طارق العوضي: ريهام سعيد وافقت على التنازل عن قضيتها ضد سما المصري

أعلن المحامي طارق العوضي تنازل الإعلامية ريهام سعيد عن القضايا المقامة منها ضد المحكوم عليها سما المصري، بعد تطوعه للقيام بأعمال الوساطة بين الطرفين- بناء على طلب الأخيرة- حيث أعلن نجاح وساطته.

وقال العوضي، في بيان له، إن سما المصري طلبت منه التوسط من أجل حث عدد من رافعي القضايا ضدها على التنازل عن تلك القضايا حتى تتمكن من الحصول على حريتها.

تنازل ريهام سعيد

وأكد العوضي أنه تواصل مع الإعلامية ريهام سعيد، وطلب منها التنازل عن قضيتها ضد سما المصري، وقد استجابت بالفعل، وحررت توكيلا خاصا له يُبيح الصفح والتنازل للبدء في إجراءات التنازل، وأشار إلى أنه تواصل مع محامي سما المصري، وأخبره بمضمون ما تم، وأشار إلى البدء في إجراءات التنازل، خلال الأيام المقبلة.

العوضي: ريهام سعيد لم تتلق مبالغ مالية مقابل التنازل

وتابع العوضي في بيان له: «وإحقاقا للحق فإننا نؤكد أن الإعلامية ريهام سعيد لم تتلقّ أي مقابل مادي يذكر مقابل هذا التوكيل والتنازل والتصالح مع سما المصري، ولم تطلب أي مقابل مادي لذلك من الأساس، ويبدو أن البعض يريد لهذا التنازل ألا يتم فقام بإطلاق شائعة كاذبة جملة وتفصيلا حول وجود مقابل مادي لذلك التنازل".

حبس سما المصري

وفي أغسطس 2020، قضت المحكمة الاقتصادية، بحبس سما المصري، لمدة عامين، وتغريمها 100 ألف جنيه، لإدانتها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وذلك في القضية التي حملت رقم 535 لسنة 2020، حيث أسندت لها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وتم تخفيف الحكم من محكمة الجنح المُستأنفة، للحبس لمدة 6 أشهر فقط.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سما المصري، في أبريل 2020، تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها على ذمة عدد من القضايا.