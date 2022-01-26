ارتفاع إصابات كورونا في بكين قبل افتتاح الأولمبياد الشتوي

قالت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، إن العاصمة الصينية بكين سجلت حوالي 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع بدء الجولة الثالثة من الاختبارات الجماعية لملايين الأشخاص في إطار استعداد الصين لافتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، وردت شكاوى من بعض السكان، الذين طلبت منهم السلطات الصينية في منطقة فينجتاي بالعاصمة، الاصطفاف خارج مراكز التطعيم في درجات حرارة منخفضة للغاية تكاد تقترب من الصفر.

تكثيف الإجراءات قبل افتتاح الأوليمبياد

تابع التقرير أن الصين كثفت الإجراءات الصارمة المعمول بها بالفعل خلال الوقت الحالي لمواجهة فيروس كورونا، في الوقت الذي تحاول فيه القضاء على أي تفشي للفيروس قبل الأولمبياد التي سيقام حفل الافتتاح الخاص به في غضون 9 أيام، وأعلنت المدينة، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن كل من يشتري أدوية تعالج الحمى أو الصداع أو نوعين آخرين من الأدوية، من المقرر أن يتم إخضاعه لاختبار فيروس كورونا في غضون 72 ساعة.

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وأشار إلى أن هناك اختبارات أجريت بالفعل لجميع سكان منطقة فينجتاي البالغ عددهم 2 مليون نسمة، حيث اكتشفت معظم حالات الإصابة في العاصمة الصينية، للمرة الثالثة منذ نهاية الأسبوع الماضي، كما أجريت اختبارات للمجمعات السكنية وكذلك في الأحياء في أماكن أخرى من العاصمة.

الاختبارات المتكررة تهدر الموارد

أوضح التقرير أن البعض يرى أن إعلان الاختبارات الجماعية المتكررة تهدر الموارد وتعطل العمل والحياة اليومية، كما أنها تثقل كاهل العاملين في مجال الرعاية الصحية ومسؤولي المجتمع في الصين.

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وكانت الصين قد أعلنت، اليوم، تسجيل 24 حالة إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بينها 14 حالة في العاصمة، مقابل تسجيل 5 حالات فقط في العاصمة و18 على مستوى البلاد، أمس الثلاثاء.

وتسعى الحكومة الصينية إلى تطبيق سياسة «صفر كورونا» والقضاء على أي انتشار للحالات، حتى لو على نطاق ضيق، عبر عمليات الإغلاق والاختبارات الجماعية وعدد آخر من قيود السفر.