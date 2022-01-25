إصابات كورونا اليومية تواصل الانخفاض في السعودية: 4541 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4541 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ، ليصبح الإجمالي 661733 حالة.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، في إفادتها اليومية عن فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 5212 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 611342 حالة، بينما سجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 8924 حالة وفاة، كذلك أفادت أن عدد الحالات الحرجة 750 حالة، مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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#الصحة تعلن عن تسجيل (4541) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (5212) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (611,342) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/xxn82oIY8G — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 25, 2022

انخفاض في أعداد الإصابة اليومية بعد قفزات متسارعة لأسبوعين

تجدر الإشارة إلى أن المملكة تسجل أعداد منخفضة للإصابة اليومية، منذ الجمعة الماضي، والتي جاءت بعد حالة من الإرتفاع القياسي في الأعداد لإصابات فيروس كورونا كانت تسجلها المملكة يوميا على مدار أسبوعيا لأعلى معدل لها، والذي قد تجاوز 5 آلاف حالة يوميا.

الجهات الصحية المختصة، أرجعت الأسباب لهذا الانخفاض بعد التسارع في أعداد الإصابة بالزيادة الكبيرة والارتفاعات المتسارعة؛ للجهود المبذولة من الجهات أو المجتمع والالتزام بالاجراءات الاحترازية وتلقي اللقاحات.

من جانبها، كانت وزارة الداخلية السعودية أعادت التشديد على الإجراءات الاحترازية والمتمثلة، في إعادة التباعد والالزام بارتداء الكمامة، كذلك رئاسة شؤون الحرمين أرجعت التباعد الجسدي للمصلين والمعتمرين.

وفي الشأن ذاته، قررة وزارة الحج والعمرة عدم تكرار العمرة والصلاة إلا من خلال موعد على تطبيق اعتمرنا؛ للحد من تفشي فيروس كورونا ومتحوره الجديد أوميكرون.

الجرعة التعزيزية ضرورة لاكتمال التحصين

وفي السياق ذاته، تبدأ المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل في تحديث حالة التحصين، حيث تشترط الجهات المختصة تلقى الجرعة التنشيطية شرطاً لاستمرار ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاماً فأكبر، وهو الاشتراط الأساسى للتطعيم بالمملكة.