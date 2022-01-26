تحذيرات الأرصاد اليوم.. تقلبات جوية حادة وأمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة

تواصل هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها بشأن حالة الطقس اليوم المتوقعة البلاد، حيث تشهد الأجواء مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، إضافة إلى حدوث تقلبات جوية سريعة وحادة، تتمثل في سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد، على أن يبدأ تساقط الأمطار على السلوم في الساعات الأولى من صباح اليوم، تتقدم تدريجيا لتشمل الساحل بأكمله، تكون متوسطة الى غزيرة الشدة يصاحبها تساقط لحبات البرد، ثم تصل إلى الدلتا وتكون خفيفة إلي متوسطة الشدة وتمتد إلى القاهرة أقل حدة؛ وتكون فرص سقوط الأمطار على شمال الصعيد خفيفة.

توقعات بتساقط الثلوج

ونوهت الأرصاد في بيان تحذيري عنها، بأنّ هناك توقعات بتساقط الثلوج على مرتفعات كاترين وجبال البحر الأحمر، حيث يسود طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة، ويزيد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح الذي يصل إلى 45 كم /س، كما ترتفع الأمواج على سطح البحر المتوسط لتصل إلى 5 أمتار.

أمطار متفاوتة الشدة

وتابعت الهيئة أنّ الخلايا الرعدية تؤثر على السواحل الغربية «الإسكندرية، سيدي عبدالرحمن، مطروح، وبلطيم»، ومناطق من شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا، تتقدم لتشمل جميع السواحل الشمالية مع تقدم الوقت، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا ومناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتشير آخر صور التقطتها الأقمار الصناعية، إلى السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على طول السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق، ومن المتوقع أن تتقدم إلى باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من الدلتا والوجه البحري، وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع تقدم الوقت، يصاحبها سقوط أمطار أقل حدة.