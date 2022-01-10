تردد قناة الجزائرية الأولى على النايل سات لمتابعة كأس أمم أفريقيا 2022

تردد قناة الجزائرية الأولى على النايل سات، تصدر محركات البحث العالمية، حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية، لمشاهدة فرق منتخابتهم الوطنية، بالتزامن مع انطلاق البطولة، ويوجود عدد كبير من الترددات للقناة، تظهر في العديد من الأقمار الصناعية، ما يدل على زيادة عدد المشتركين وكثرة المشاهدات اليومية.

تردد قناة الجزائرية الأولى على نايل سات

وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، تردد قناة الجزائرية الأولى على النايل سات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا، في إطار اهتمام كثير من المشجعين المصريين والعرب والأفارقة، بمتابعة مباريات كأس أمم إفريقيا، حيث يبحثون عن قنوات مجانية تنقل مباريات البطولة، ويمكن متابعتها من خلال ضبط تردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680 عمودي.

معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

مجموعات بطولة أمم إفريقيا

المجموعة الأولى وتضم «كاب فيردي - الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا»، المجموعة الثانية وتضم «السنغال - مالاوي - زيمبابوي - غينيا»، المجموعة الثالثة وتضم «المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون»، ويلعب في المجموعة الرابعة «غينيا بيساو - نيجيريا - مصر - السودان»، وفي المجموعة الخامسة يلعب «الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار»، أما المجموعة السادسة فتضم «جامبيا - موريتانيا - تونس - مالي».

يذكر أنّ التلفزيون الجزائري أعلن حصوله على حقوق البث المباشر ونقل مباريات كأس أمم أفريقيا والتي تستمر حتى 9 فبراير المقبل، ويشارك بها أكثر من 24 منتخبا من القارة الأفريقية، حيث كشف مصدر بالتلفزيون الجزائري، عن أنّ المسؤولين عنه حصلوا على موافقة الشركة المالكة لحقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا، حيث سيجري بث مباريات المنتخب الجزائري، إضافة لمباريات النصف نهائي والنهائي وبعض المباريات المهمة، موضحا أنّ قناة الجزائرية الأرضية ستنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 للمنتخب الجزائري بعدد لا يقل عن 11 مباراة.