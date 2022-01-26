مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى حادث «ميكروباص» بأسيوط

لقى شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة «ميكروباص»، بعد مدينة الرحاب في أسيوط الجديدة، التابعة لدائرة مركز الفتح في محافظة أسيوط، إذ تم نقل الجثمان إلى مستشفى الإيمان العام، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد وصول بلاغ من الأهالي لغرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة «ميكروباص»، بعد مدينة الرحاب، أسفر عن مصرع شخص وسقوط مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة «ميكروباص» تحمل لوحة معدنية رقم «٧٥١٨ ى ط أ» وذلك بعد مدينة الرحاب بـ5 كيلو.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص، وإصابة ١١ آخرين، إذ تم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة، بينما تم نقل جثة المتوفي إلى مستشفى الإيمان.

كما تولى فريق المباحث رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجارى تحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.