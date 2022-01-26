إعلان أسعار الحديد الجديدة خلال أيام.. والصين تخفض الإنتاج

من المقرر أن تعلن مصانع إنتاج حديد التسليح في مصر أسعار تسليمات فبراير خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما تورادت أنباء حول تراجع المعروض من الحديد بالسوق العالمي، نتيجة انخفاض إنتاجية الصين من خام الحديد والفولاذ، وذلك وسط توقعات بتثبيت أسعار الحديد لبعض المصانع، بحسب تصريحات بعض التجار لـ «الوطن».

وقال محمد حنفي، خبير غرفة الصناعات المعدنية، إن قرار وزارة الصناعة والتجارة، الخاص بإلغاء العمل بقرار فرض رسوم على واردات خام البليت قبل أسابيع سيوضع في الاعتبار من جانب الشركات، وذلك لدوره في تقدير التكلفة التشغيلية.

إنتاج الصين من الحديد يتراجع

وفقا لجمعية الحديد والصلب الصينية، فإن إنتاج الصين، أكبر منتج ومورد للحديد الخام والخردة في العالم، اليومي من الحديد الزهر والفولاذ الخام سجل تراجعا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يناير الجاري، مقارنة بمعدلات الإنتاج في ديسمبر الماضي.

وبلغ متوسط إنتاجية الصين من الحديد والصلب الخام، حوالي ​​2.1 و2.53 مليون طن في اليوم، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 20 يناير الجاري، بمعدل تراجع 9.8 و9.2%، على التوالي، فيما سجل إنتاج الحديد الخام والفولاذ الخام انخفاضا بنسبة 14.5% و14.8% خلال العام الثاني على التوالي.

كما توقع بعض المصنعين الصينيين تراجعا في الإنتاج الذي سيبدأ في أواخر يناير الجاري، استنادا إلى اتساع تخفيضات إنتاج الصلب بإحدى المقاطعات الصينية المشهورة بإنتاج الحديد، تدعى «خبي»، الأمر الذي ألقى ظلاله على التوقعات الخاصة بـ أسعار الحديد.

وبدورهم، رجح بعض تجار الحديد الصينيين، زيادة الأسعار بضغوط من تخفيضات إنتاج الصلب في «خبي»، متوقعين أن تبدأ الزيادة عقب نهاية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، منتصف فبراير المقبل.

خطة الصين للنمو الاقتصادي تعزز إنتاجية مصانع الحديد

فيما يتفاءل البعض الآخر بشأن أسعار خام الحديد، وأنها لن تتأثر كثيرا بتراجع إنتاجية مقاطعة خبي، مستندين في ذلك إلى الخطة التي وضعتها الصين للنمو الاقتصادي خلال عام 2022، إذ سيكون إجمالي التخفيضات الخاصة بإنتاج الصلب في بقية المقاطعات أقل صرامة مما كانت عليه خلال العام الماضي.

يجدر الإشارة إلى تراجع مخزون الصلب الجاهز في مصانع الصلب والأسواق الفورية الخاضعة لرقابة جمعية الحديد والصلب الصينية، بنسبة 3.6% مقارنة بمخزون العام الماضي، ليسجل 21.9 مليون طن في 20 يناير 2022.

ويشار إلى تخطيط مدينتي «تانغشان وهاندان» بمقاطعة خبي، وهما أكبر مراكز صناعة الصلب في الصين، إلى خفض معدلات استخدام الأفران العالية خلال الفترة بين 30 يناير و20 فبراير لضمان جودة الهواء قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، والتي من المقرر أن تبدأ في 4 فبراير المقبل، في العاصمة بكين.

وبلغت معدلات الاستخدام حاليا 70% في المدينتين، كما سيتعين على عدد قليل من المصانع الصينية خفض الأسعار إلى 50% خلال الأولمبياد، وفقا لبعض مصادر السوق وإعلان حكومة تانغشان.