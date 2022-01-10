الغرف التجارية: ثبات أسعار 10 سلع من مواد البناء.. منها الحديد والأسمنت

أكدت الغرف التجارية في تقريرها الاقتصادي، حصلت «الوطن»، على نسخة منه، ثبات أسعار 10 سلع من مواد البناء خلال الفترة من 22 ديسمبر من العام الماضي 2021 حتى 10 يناير من العام الجاري 2022.

ثبات 10 سلع من مواد البناء

وأضاف التقرير أن أسمنت السويس سجل سعر 1100جنيها للطن، وأسمنت سيناء 1080 جنيها للطن، فيما بيع جبس البلاج شيكارة 30 كيلو جرام بسعر 30 جنيها، وبيع سعر متر الرمل المكعب بـ 100جنيه، وسجل سعر المتر المكعب 200 جنيه، وبيع طن حديد عز 3 ملم بـ 15200جنيه، وبيع حديد التسليح بشاي 3 ملم بسعر 15000 جنيه، والزجاج 3 ملم العاشر أبيض مستورد بسعر 125جنيها، ومتر سيراميكا كليوباترا درجة أولى بسعر 95 جنيها.

ارتفاع الأسعار يؤثر على جودة العقارات

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إنّ استقرار أسعار مواد البناء تنعكس إيجابيا على أسعار العقارات، أما التذبذب في السعر هبوطا وصعودا يربك السوق العقاري، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار هو الأكثر ضررا على النشاط العقاري وإجمالي التكلفة إلى جانب تأثيره المباشر على حركة مواد البناء في السوق والطلب عليها والاستثمارات ذات الصلة كما أنّ ارتفاعها بشكل غير مبرر يعد تحديا أمام المستثمرين والتجار، لافتا إلى أنّ هناك عدة عوامل تؤثر على سوق مواد البناء منها الطاقة والمادة الخام وقوى العرض والطلب فأي ارتفاع يؤثر على سعر مواد البناء.

وأضاف أنّ استقرار مواد البناء في السوق المحلية خصوصا الحديد والأسمنت يمنح السوق العقاري القدرة على التخطيط وسرعة احتساب التكلفة، لافتًا إلى أنّ ارتفاع أسعار مواد البناء يقلل من جودة العقار في البناء ويقلل حجم الخسائر خاصة وأنّ إقامة المشروع يستغرق من عام إلى 3 أعوام .