تعرف على مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة.. من السبت إلى الأربعاء

يبحث الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة، وذلك قبل أيام من موعد عرض الحلقة الأولى من الجزء الثالث من المسلسل المقرر عرضه على شبكة قنوات «DMC»، إذ ينتظر المشاهدين عودة عائلة «عبدالحميد» على الشاشة مرة أخرى، والذي يضم مجموعة مختلفة من المواقف التي بين الآباء والأبناء داخل الأسرة المصرية.

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة

كشفت شبكة «DMC» مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، على شاشتها من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، إذ سيبدأ عرض أول الحلقات يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة «dmc»، وتعاد الحلقة في اليوم التالي الساعة الـ 2 صباحًا، إضافة إلى إعادة ثانية في تمام الـ12:30 ظهرًا، بينما تعرض على «dmc دراما» في تمام الساعة الـ11 مساءً، وتعاد في تمام الساعة الـ8 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام الـ4 عصرًا.

وطرحت قناة «dmc» عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي، منذ أيام، أغنية بعنوان «راجعين» للمطرب مدحت صالح، وتتضمن الفيديو كليب الخاص بالأغنية مقاطع عفوية وكوميدية من كواليس العمل على الجزء الثالث من المسلسل بين أبطاله، والأغنية من كلمات سلطان صلاح، وألحان وتوزيع خالد عز.

فريق عمل مسلسل «أبو العروسة» الجزء الثالث

ويشارك في بطولة الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، وصفاء الطوخي، وأحمد صيام، ومحمود حجازي، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب: محمد عادل، وولاء الشريف، وكارولين عزمي، وديانا هشام، تأليف وإخراج هاني كمال.