آخر تطورات عقار رامو المحترق بمدينة نصر: 6 مصابين بالاختناق بينهم شرطيين

دلت التحريات التي أجراها رجال مباحث القاهرة، في واقعة حريق التهم عقار رامو بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر، أنَّ إجمالي عدد المصابين وصل إلى 6 وجميعهم مصابين بالاختناق، مضيفة أنَّ المصابين الـ6 بينهم اثنين من أفراد الحماية المدنية، وجرى علاجهما في مكان الحريق دون الحاجة لنقلهما إلى المستشفى.

رجال الإطفاء يستخدمون السلالم الهيدرولكية للسيطرة على الحريق

وتابعت التحريات أنَّ رجال الإطفاء استخدموا السلالم الهيدرولكية للسيطرة على الحريق وإنقاذ سكان العقار.

ويعمل رجال المباحث على جمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب نشوب الحريق وسرعة انتقاله بهذا الشكل من طابق لآخر.

عمليات تبريد مكثفة للعقار المحترق

وأجرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، عمليات تبريد مكثفة للعقار المحترق بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

ودلت معاينة رجال المباحث أن الحريق امتد لـ 8 طوابق والتهم 6 محلات ملابس بالأسفل.

وشهدت مدينة نصر، مساء أمس، حريق هائل في عمارة رامو، بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر، وهرعت عدد من سيارات الإطفاء لإخماده، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى، في حالة وجود أي إصابات.

الدفع بـ4 سيارات إطفاء

البداية كانت بورود إشارة عاجلة تلقتها غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تفيد بنشوب حريق هائل في عقار رامو بمدينة نصر بالقرب من مول سيتي ستارز بدائرة القسم، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، للتمكن من السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين أنَّ عقار رامو بمدينة نصر، مكون من 10 طوابق، وأن الحريق نشب في الطابق الثاني، وامتد إلى الطابق الخامس، وحاصر رجال الحماية المدنية النيران لإخمادها، وذلك بعدما عالج رجال الإسعاف المنتشرين بمحيط الحريق المشتعل، 3 حالات اختناق في مكان الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية، من محاصرة الحريق المشتعل داخل عقار رامو بمدينة نصر، من جميع الجهات واقتربت من إخماده بعد امتداده لـ3 طوابق أخرى، بالإضافة إلى فصل الأجهزة الأمنية للكهرباء والغاز عن العقار لمنع انتقاله لباقي المجاورات، وحدوث أي حرائق أو كوارث أخرى.

الحريق يلتهم 8 طوابق وعددا من محال الملابس

ونجح رجال الإطفاء، في إخماد حريق عقار رامو بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر بعدما التهم 8 طوابق وعدد من محال الملابس، الموجودة بالعقار، وتم حودث عمليات تبريد مكثفة للعقار المحترق.

واستمع عدد من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان على الحريق، الذي وقع منذ قليل، داخل عقار رامو بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر، وانتقلت بعد ذلك النيابة العامة لمكان الحريق لعمل معاينة للموقع، وانتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية، لإجراء معاينة وأخذ عينات من موقع الحريق لبيان الأسباب التي أدت إلى حدوث الحريق وبيان إذا كان هناك شبهة جنائية في اندلاعه من عدمه.

وكلفت النيابة بانتداب لجنة هندسية من محافظة القاهرة لإجراء معاينة للعقار لبيان سلامته البنائية بعد احتراقه، وتحرر المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.