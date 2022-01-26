جمال العدل يكشف تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بكورونا

منذ 3 أيام، دخلت الفنانة يسرا عزلًا منزليًا، بعدما أصُيبت بفيروس كورونا المستجد، وتوقفت عن تصوير أحدث أعمالها الدرامية مسلسل أحلام سعيدة، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

وتساءل الجمهور عن تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بكورونا، خاصة أنَّها المرة الثانية، بعد معاناتها آخر العام الماضي من كورونا، إذ اشتدت الأعراض عليها لمدة تزيد على 14 يوماً.

وقال المنتج جمال العدل لـ«الوطن»، إنَّ يسرا أصيُبت بكورونا منذ 3 أيام، وعزلت نفسها بمنزلها، وهي بحالة جيدة.

جمال العدل يطلب الدعاء لـ يسرا

وطالب جمال العدل بالدعاء لـ يسرا بالشفاء العاجل، وعودتها من جديد إلى تصوير مسلسلها «أحلام سعيدة» والمقرر عرضه في شهر رمضان 2022، خاصة أن عدد كبير من النجوم قد أصيبوا بكورونا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي عطّل التصوير لعدد من الأيام، ولكن منتج العمل يواصل التصوير بباقي أبطال العمل لحين تعافي الباقي.

إصابة يسرا بكورونا للمرة الثانية

لم تكن تلك المرة الأولى التي تصاب فيها يسرا بفيروس كورونا، وقد سبق وأصيبت العام الماضي، وكان تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وسعال شديد، وهمدان في الجسم.

بعد النجاح الكبير الذي حققته يسرا من خلال مسلسل «حرب أهلية»، كانت يسرا تستعد لتقديم مسلسل أحلام سعيدة هذا العام، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية والتشويق، وهو من تأليف هالة خليل (نوَّارة - أحلى الأوقات) وإخراج عمرو عرفة الذي سبق أن تعاون مع يسرا من قبل في مسلسل سرايا عابدين.

أحلام سعيدة يشارك في بطولته يسرا وغادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نور الدين، إضافة إلى مجموعة أخرى من النجوم.