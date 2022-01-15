يسرا تكشف تفاصيل برنامجها «كلام في الحب»: قصص واقعية للمشاهير (فيديو)

تعرض شبكة قنوات «MBC»، أولى حلقات برنامج الفنانة يسرا الجديد بعنوان «كلام في الحب» على شاشة قناة «MBC1» يوم الاثنين الموافق 31 يناير الجاري، وذلك وفقا لما كشفته يسرا في تدوينة عبر حسابها على «تويتر».

ويتطرق البرنامج إلى العديد من القضايا والقصص الواقعة المرتبطة بالحب، وتستضيف «يسرا» في الحلقات مجموعة من نجوم ومشاهير الوطن العربي.

وكشفت الفنانة يسرا في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع «تويتر»، عددا من الموضوعات التي سيتم التطرق إليها في البرنامج، قائلة: «الحب من طرف واحد، مرض الحب، والحب بين القلب والعقل، في قصص واقعية وكلام مع مشاهير من الوطن العربي في برنامجي (كلام في الحب)».

وأضافت: «قصص الحب بين القلب والعقل لا تنتهي خصوصاً إن كانت واقعية ومع مشاهير».

ومن المقرر أن تستضيف «يسرا» في البرنامج عددا من الفنانين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى «بلوجرز» منصات التواصل الاجتماعي، إذ سيدور الحديث في إطار إنساني.

يسرا تخوض تجربة جديدة بـ«كلام في الحب»

قصص الحب بين القلب والعقل لا تنتهي خصوصاً إن كانت واقعية ومع مشاهير!

استنوني في برنامجي الجديد "كلام في الحب" ابتداءً من الإثنين 31 يناير على @Mbc1 #Youssra #يسرا pic.twitter.com/wFLCKBVhQE — Youssra (@Youssra) January 15, 2022

يسرا قدمت تجربة إعلامية منذ 12 عاما

ولا يعتبر برنامج «كلام في الحب» التجربة الأولى للفنانة يسرا في مجال تقديم البرامج، حيث سبق وقدمت برنامجا بعنوان «العربي» على قناة «أبو ظبي» الفضائية، عام 2010، والذي كان بعيدا عن الفن، ويهتم بموضوعات مختلفة ما بين الدين والثقافة والهوية العربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تجارب ناجحة لعدد من الشخصيات في الوطن العربي.

ومن الموضوعات المختلفة التي تطرقت لها يسرا في برنامج «كلام في الحب»، حلقة عن التعايش الديني وأخرى عن الزي العربي، بالإضافة إلى حلقة عن المطبخ العربي، وتم تصوير البرنامج بين عدد من الدول ما بين الإمارات، لبنان وسوريا بالإضافة إلى فرنسا والمغرب.