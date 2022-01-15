يسرا تكشف تفاصيل برنامجها الجديد «كلام في الحب»: يستضيف 100 شخصية

كشفت الفنانة يسرا، عن تفاصيل إعدادها لبرنامج «كلام في الحب» الذي سيعرض قريبًا على قناة «إم بي سي مصر»، وظهرت الفنانة يسرا بفستان أحمر، وقالت: «يارب البرنامج يعجب كل المشاهدين، بصراحة البرنامج والفستان وتصميمه أخذ مجهود كبير تخطى الـ3 شهور، اللي عملي الفستان الأحمر ده مصمم الأزياء اللبناني مسيو سيدريك حداد، هو اللي عمله وهو اللي صممه».

نماذج في الحب

وأضافت «يسرا»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، على قناة «MBC مصر»، أنها تشكر كل فريق إعداد البرنامج كونهم قاموا بمجهود غير عادي، «بشكر فريق إعداد البرنامج، وسعيدة جدًا بالتعامل معاهم، قابلنا 100 شخصية في البرنامج ده، كلنا بنتكلم عن الحب بجميع أنواعه»، رافضة الخوض في تفاصيل أكثر من ذلك عن البرامج، «لا، تتفرجي عليه، ومش هقول أكتر من كده عشان ميتحرقش»، موضحة أن البرنامج سيكون به ضيوف معروفين للجميع، وشخصيات أخرى غير معروفة ولكنهم قدموا نماذج جيدة في الحب.

استضافة 100 شخصية خلال البرنامج

وتابعت الفنانة يسرا: «أنا مش عاوزه أحرق حاجة، بس إن شاء الله البرنامج يعجب الناس كلها، كل واحد يعرف قيمة الحب ويعرف كيف يحب، حتى لو حد عامل نفسه جدع وشديد ومش بيحب، لكن في الآخر هيحب، أنا عن نفسي بحب كل الناس وأتمنى مشاهدة البرنامج وأن يعجب كل المشاهدين».