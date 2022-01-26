صيدلانية تنهي حياتها في الزقازيق.. ألقت بنفسها من الطابق السابع

انهت صيدلانية حياتها بإلقاء نفسها من بلكونة شقة في الطابق السابع بأحد العقارات السكنية في مدينة الزقازيق، بسبب معاناتها من مرض نفسي، وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية بلاغا بانتحار صيدلانية قفزًا من الطابق السابع.

وكان قسم شرطة أول الزقازيق، تلقى بلاغا بوفاة «رشا . ا»، 37 عامًا، صيدلانية مقيمة في حي الزهور بمدينة الزقازيق، إثر إلقاء نفسها من الطابق السابع.

التحقيقات الأولية: تعاني من مرض نفسي لسفر زوجها

انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول الزقازيق لإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة، وتبين أن المتوفية تعاني من مرض نفسي خلال الفترة الأخيرة وأقدمت على إنهاء حياتها بالقفز من شقة والدتها الكائنة بالطابق السابع في عمارة سكنية بحي الزهور، وتبين أن المتوفية تقيم في الشقة برفقة طفلتها التي تبلغ نحو عام ونصف العام، ووالدتها «ش»، ربة منزل، نظرًا لإقامة زوجها «صيدلي» في الكويت للعمل.

وأفادت والدتها بأنها فوجئت بقيام ابنتها بالقاء نفسها من البلكلونة، بعد أن غافلتها وفتحتها دون أن تنتبه لها، وجرى نقلها إلى مستشفى الزقازيق العام، وووضع جثتها في مشرحة المستشفى.

انتداب الطب الشرعي للكشف على الجثة

انتقل فريق من النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي للكشف على الجثة وتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق شهدت مدينة أبو كبير، واقعة مماثلة إذ أقدم طالب في كلية الهندسة على الانتحار قفزا من بلكونة الطابق الثالث في منزله الكائن بمدينة أبو كبير بسبب مرورة بأزمة نفسية حزنا على وفاة والده.