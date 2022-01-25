محافظ الشرقية يتابع مشروعات مدارس ضمن «حياة كريمة» بـ290 مليون جنيه

ناقش الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، الموقف التنفيذي للمدارس المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والتي تستهدف تطوير المنشآت التعليمية وإنشاء مدارس جديدة لإحداث نقله تعليمية مميزة لأبناء قرى مركز الحسينية.

تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» للارتقاء بالمستويين الاقتصادي والاجتماعي

أكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستويين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، لافتاً إلى أنه تم اختيار 41 قرية و740 تابعا بمركز الحسينية لتدخل حيز التنفيذ بالبرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

الانتهاء من إنشاء وتطوير 48 مدرسة

وفي هذا الإطار أشار المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، إلى أنه جارٍ الانتهاء من إنشاء وتطوير 48 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال كلي وجزئي وتوسعة بالتعاون والتنسيق مع الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة ورئاسة مركز ومدينة الحسينية بتكلفة مالية بلغت 290 مليون جنيه لإضافة 614 فصلا مدرسيا بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

إنشاء 24 مدرسة جديدة وإجراء أعمال توسعة بـ 10 مدارس

أوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جارٍ تنفيذ أعمال إنشاء 24 مدرسة جديدة وإجراء أعمال توسعة بـ 10 مدارس وتطوير وتوسعة بـ 8 مدارس وإحلال كلي بـ 5 مدارس وإحلال جزئي وتطوير بمدرسة واحدة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي لعدد 19 مدرسة لإضافة 235 فصلا منها 7 مدارس تم استلامها وتشغيلها بالفعل و12 مدرسة سيتم افتتاحها مع بداية الفصل الدراسي الثاني وكذلك 29 مدرسة جارٍ العمل بها وسيتم الانتهاء منها قبل 30 يونيو المقبل.

وفيما يتعلق بأعمال تطوير وصيانة المدارس، أضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جارٍ العمل بـ 39 مدرسة قائمة بالفعل تم الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بـ 9 مدارس ستدخل الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني وجارٍ العمل على إنهاء صيانة وتطوير 30 مدرسة من المقرر الانتهاء من العمل بهم مع نهاية الفصل الدراسي الثاني بتكلفة إجمالية 52 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه جارٍ مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروعات الجاري تنفيذها لسرعة الانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد لتدخل الخدمة وتساهم في تطوير قطاع التعليم وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.