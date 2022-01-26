محافظ الشرقية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

احتفالاً بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة، وضع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق.

جاء ذلك في حضور اللواء محمد والي مدير الأمن، والعميد حاتم عبده السيد قائد منطقة تجنيد الزقازيق، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وعددٍ من القيادات الشرطية والعسكرية.

تعزيز روح الانتماء والولاء لمصر

بدأت المراسم بقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر الأبرار ثم عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والأغاني الوطنية لتعزز روح الإنتماء والولاء لوطننا الغالي مصر.

حفظ الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي

أكد محافظ الشرقية أن رجال الشرطة يضربون أروع الأمثلة في حفظ الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي والحفاظ على مقدرات الشعب المصري ومؤسساته ويبذلون الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن ورفع رايته.

أوضح المحافظ أن احتفالنا اليوم يأتي تخليداً لذكرى موقعة الإسماعيلية عام 1952 والوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطاني دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية.

البطولات الوطنية التي يقدمها رجال الشرطة

أشاد المحافظ بملحمة البطولات الوطنية التي يقدمها رجال الشرطة المدنية، جنباً إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم ضد قوى الشر والتصدي للعناصر الإرهابية والخارجين عن القانون وتوفير المناخ الآمن للمضي قدما نحو إنجاز المشروعات وبناء الجمهورية الجديدة.

أرسل محافظ الشرقية تحية تقدير لرجال الشرطة البواسل في عيدهم السبعين، مؤكداً أنهم أيقونة التضحية والفداء من أجل الآخرين والدروع الواقية لحماية الجبهة الداخلية والدفاع عن الوطن وإعلاء قيمته.

أهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة لمدير أمن الشرقية تقديراً لأدائه المتميز في الارتقاء بالمنظومة الأمنية داخل المحافظة، كما حرص مدير الأمن على تقديم درع المديرية لمحافظ الشرقية تقديراً لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

احتفالاً بالذكرى الـ 70 لأعياد الشرطة قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والعميد حاتم عبده السيد قائد منطقه تجنيد الزقازيق، والمستشار العسكري للمحافظة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وعددٍ من القيادات الشرطية والعسكرية.

بدأت المراسم بقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر الأبرار ثم عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والأغاني الوطنية لتعزز روح الانتماء والولاء لوطننا الغالي مصر.

أكد محافظ الشرقية أن رجال الشرطة يضربون أروع الأمثلة في حفظ الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي والحفاظ على مقدرات الشعب المصري ومؤسساته ويبذلون الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن ورفع رايته.

أوضح المحافظ أن احتفالنا اليوم يأتي تخليداً لذكرى موقعة الإسماعيلية عام 1952 والوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الإحتلال البريطاني دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية.

أشاد المحافظ بملحمة البطولات الوطنية التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جنباً إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم ضد قوى الشر والتصدي للعناصر الإرهابية والخارجين عن القانون وتوفير المناخ الآمن للمضي قدما نحو إنجاز المشروعات وبناء الجمهورية الجديدة.

أرسل محافظ الشرقية تحية تقدير لرجال الشرطة البواسل في عيدهم السبعين، مؤكداً أنهم أيقونة التضحية والفداء من أجل الآخرين والدروع الواقية لحماية الجبهة الداخلية والدفاع عن الوطن وإعلاء قيمته.

أهدي محافظ الشرقية شعار المحافظة لمدير أمن الشرقية تقديراً لأدائه المتميز في الإرتقاء بالمنظومة الأمنية داخل المحافظة ، كما حرص مدير الأمن على تقديم درع المديرية لمحافظ الشرقية تقديراً لمجهوداته الملموسة في الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.