إصدار العدد الأول من جريدة «كُليتنا» بآداب كفر الشيخ

أصدرت كُلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، العدد الأول من جريدة «كُليتنا»، والتي نفذها عدد من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام شعبة «الصحافة» بالكُلية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور وليد البحيري، عميد كُلية الآداب، ورئاسة تحرير الدكتورة سميرة موسى، مدرس الصحافة بالكُلية.

درويش: إنتاج جريدة تدريبية تجربة فريدة

وقالت الدكتورة ريهام درويش، رئيس قسم الإعلام، إن جريدة «كُليتنا» تُعد الأولى لطلاب الفرقة الرابعة شعبة «الصحافة»، وهى جريدة تدريبية تتضمن أخبار كُلية الآداب، فضلا عن تضمنها أخبارا عن كُليات جامعة كفر الشيخ المُختلفة، مُعربةً عن سعادتها بخروج العدد الأول من الجريدة، والذي كان يُمثل حلماً لطلاب قسم الإعلام.

وأوضحت «درويش» أن إنتاج جريدة تدريبية خاصة بالقسم، هي تجربة فريدة مليئة بالتفاعل ومُشاركة المعرفة والخبرات مع الطلاب والإدارة وأعضاء هيئة التدريس بكُليات الجامعة المُختلفة، مُشيرةً إلى أن الجريدة تم إصدارها ضمن خطة إعلامية رسمها قسم الإعلام بكُلية الآداب، حتى تخرج في أبهى صورها.

الجريدة شملت مواد وتغطيات إعلامية موسعة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سميرة موسى، مدرس الصحافة بالكُلية، ورئيس تحرير الجريدة، أن جريدة «كُليتنا» هي تجربة جديدة لقسم الإعلام، وهى الأولى من نوعها التي تصدر في كُلية الآداب، مُنوهةً إن التجربة كانت مليئة بكثير من المراحل المُتعاقبة حتى تخرج بهذا الشكل الرائع.

وأضافت «موسى» أن العدد الأول من الجريدة شمل الكثير من المواد والتغطيات الإعلامية الموسعة للكثير من الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والتعليمية بكُلية الآداب بصفة خاصة وكُليات جامعة كفر الشيخ المُختلفة بصفة عامة، لافتةً إلى أن الجريدة سوف تصدر بصفة شهرية غير دورية، لتدريب طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام شعبة «الصحافة» على العمل الصحفي قبل تخرجهم، مما ينعكس بالإيجاب على تطور مهارات الخريجين، وتأهيلهم لسوق العمل.

البحيري يوجه الشكر لرئيس الجامعة على دعمه

وفى سياق مُتصل، وجّه الدكتور وليد البحيري، عميد كُلية الآداب، الشُكر للدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، ونواب رئيس الجامعة، على الدعم اللا مُتناهى للكُلية، مُشيداً بجهود أعضاء هيئة التدريس بقسم الإعلام وطلاب الفرقة الرابعة شعبة «الصحافة» لإصدار جريدة «كُليتنا»، والتي تُعد الجريدة التدريبية الأولى من نوعها في الكُلية، وتضم أخبار الكُلية وأخبار كُليات جامعة كفر الشيخ، مُتمنياً دوام الرقى والتقدم لقسم الإعلام، مُشدداً على أهمية الإعلام الوطني البناء والهادف الذي يتم غرسه في نفوس الطلاب، بعيدا عن الإعلام الهدام الذي يسعى لإثارة الفتن ويبتعد عن قواعد المهنية والمصداقية.

وأوضح «البحيرى» أن جامعة كفر الشيخ تخطو خطوات كبيرة نحو تأهيل طلابها لسوق العمل، من خلال مواكبة أحدث الطرق التعليمية، في ظل الثورة التكنولوجية والرقمية التي يشهدها العالم، وذلك لإكسابهم خبرات عملية وعلمية أثناء الدراسة؛ ليكونوا خريجين مُتميزين، مؤهلين لمُواكبة مُستحدثات العصر وسوق العمل عن جدارة واستحقاق.