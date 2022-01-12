طلاب جامعة كفر الشيخ يؤدون امتحانات نصف العام بإجراءات احترازية مشددة

تفقد الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في كليتي الطب البيطري والتربية، ورافق نواب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور إسماعيل القن عميد كلية الطب البيطري، والدكتور ياسر الجندي عميد كلية التربية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وشدد نواب رئيس جامعة كفر الشيخ على عمداء الكليات بضرورة متابعة خطة الإجراءات الاحترازية التي أعدتها إدارة الجامعة، والتأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات، وغلق جميع أماكن التجمعات وتنظيم دخول الطلاب للجان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار والتوجه مباشرة إلى لجان الامتحانات، وذلك لمنع تفشي العدوى.

هدوء وانضباط والتزام

وأكد نواب رئيس الجامعة بأن لجان الامتحانات يسودها الهدوء والانضباط والالتزام من الطلاب بإشراف ومتابعة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدين أن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومي تطبيق كافة التدابير والإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب.

وأشار نواب رئيس جامعة كفرالشيخ إلى توظيف الجامعة كافة إمكاناتها لتسيير أعمال الامتحانات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.