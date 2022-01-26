«مكافحة الإدمان» يدعم مشروعات المتعافين بـ 5.5 مليون جنيه: لدمجهم مجتمعيا

قال الدكتور أحمد الكثامي، المشرف العام على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق قدم حتى الآن، ما يقرب من 5.5 مليون جنيه، كمنح ودعم للمتعافين، لمساعدعتهم على الاندماج في المجتمع من خلال إقامة مشروعات صغيرة، مع متابعتهم خلال تنفيذ هذه المشروعات لضمان نجاحها، موضحا أن الهدف الأساسي من تقديم الدعم، توفير مصدر دخل لحماية المتعافين من الانتكاس، والحفاظ على تعافيهم.

تدريب المتعافين من الإدمان

أضاف الكثامى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المعروض على شاشة «dmc»، أن صندوق علاج الإدمان يوفر تدريبا للمتعافين الذين مر على تعافيهم أقل من سنة، على حرفة أو مهنة معينة، لضمان وصولهم إلى مرحلة جيدة من التعافي، قبل منحهم القروض، بالإضافة إلى مساعدتهم على عمل دراسة جدوى خاصة بمشاريعهم لضمان نجاحها.

وأشار إلى أنه إذا كانت خبرات المتعافي ما زالت لا تسمح، يتم إعادة تدريبه مرة أخرى قبل تقديم المنحة، مؤكدا أن الصندوق يتابع المتعافين ومشروعاتهم، كل 3 أشهر خطوة بخطوة، للتعرف على عثراته، أو إذا كانت هناك مشكلات تواجهم في سوق العمل.

المتعافين الحاصلين على القروض ملتزمين بالسداد

أكد المشرف العام على صندوق مكافحة الإدمان، أن جميع المتعافين الحاصلين على القروض، ملتزمين بسداد الأقساط، ومستمرين في مواصلة مراحل تعافيهم، لافتا إلى أن عددهم بلغ العام الماضي، نحو 6 آلاف شخص، مشددا على أن الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي، عملية مهامة تلي برنامج العلاج الطبي، للحفاظ على تعافي الشخص، لأن حدوث الانتكاس يكون سببه عدم توفير فرص عمل، مشددا على ضرورة تغيير البيئة التي كان يعيش فيها الشخص قبل الإدمان.

برامج التدريب تعتمد على مهن بسيطة

أوضح الكثامي، أن برامج التدريب تعتمد على مهن بسيطة لا تأخذ وقتا في تدريب المتعافين، مثل صيانة التكييفات والموبايلات والدش، وفي النهاية يحصل المتعافي على حقيبة أدوات تخص المنهة، التي تم تدريبه عليها، ويمنح بطاقة عمل خاصة به، مشيرا إلى أن أبرز المشروعات التي يعمل بها المتعافين من الإدمان، تتنوع بين محلات الملابس والمشاغل وصالونات الحلاقة.

وشدد المشرف العام على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على أن الصندوق يعمل بسرية تامة وبالمجان، وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، منوها إلى الخط الساخن للصندوق الذي يحمل رقم 16023.