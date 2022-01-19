التضامن: تسليم قروض لمتعافي الإدمان بـ5 ملايين و500 ألف جنيه حتى الآن

سلم عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لإنشاء مشروعات صغيرة لهم ضمن مبادرة الصندوق «بداية جديدة» لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي؛ في إطار دعم ومساعدة المتعافين على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى.

إنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر

وأكد عثمان في بيان له، اليوم، على أن القروض تساعد المتعافين على إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، والإنفاق على أسرهم بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ليصل إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي ما يقرب من 5 ملايين و500 ألف جنيه حتى الآن.

ولفت إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نظم دورة للتدريب المهني لمتعافي الخط الساخن «16023» على صيانة أجهزة التبريد والتكييف بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية، وتسليمهم شهادات تفيد باجتياز الدورة واعتمادها من نقابة المهندسين، بجانب أيضا تدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق على حرف مهنية مثل أعمال النجارة والموبيليا ضمن برنامج العلاج بالعمل.

استمرار تدريب المتعافين على حرف مهنية

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛ باستمرار تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل.

تدريب أكثر من 6 آلاف متعافي من الإدمان

وبنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الجهة المختصة، لافتا إلى أنه تم تدريب أكثر من 6 آلاف متعافي من الإدمان على حرف مهنية حتى الآن.