«قروض بالملايين وشهادات معتمدة».. «الإدمان» يكشف سبل مساعدة المتعافين

قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنّ الهدف من مبادرة «بداية جديدة»، هو التمكين الاقتصادي للمتعافين وخلق مصدر رزق لدمجهم في المجتمع.

وأضاف «جمعة»: «نتيح لهم قروضا بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بلغت قيمتها حتى الآن ما يقرب من 5.5 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروعات التدريب المهني على حرف معينة حتى يمكنهم الاندماج مرة أخرى في سوق العمل، وفي مشروعات التدريب المهني نعلمهم مهنة ونمنحهم شركات معتمدة».

شروط منح القروض للمتعافين

وتابع «جمعة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «نمكنهم من العيش في المجتمع مرة أخرى، ولدينا بعض الاشتراطات لمنح القروض للمتعافين حيث يتم التنسيق معهم في أول يوم من رحلة علاجهم، وبعد انتهاء هذه الرحلة يدخلون في مراحل متعددة ويقيمون في المراكز الشريكة على مستوى الجمهورية لمدة شهور، وبعدها يتم متابعتهم في العيادات الخارجية للتأكد من تعافيهم».

مر على التعافي 10 أشهر

واستكمل أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان: «من شروط منح القرض للمتعافي من الإدمان، أن يكون مرّ على تعافيه 10 أشهر، وأن يكون ملتزما طيلة هذه الفترة بالمتابعة والجلسات ويتم التنسيق مع بنك ناصر بخصوص الشروط الإدارية التي تختلف مع الوقت، ولكن الشرط الأساسي هو الالتزام والمتابعة الدائمة معنا خلال 10 أشهر».

وأردف: «نتابع الحاصل على القرض أولًا بأول حتى يستطيع إدارة مشروعه، وعلاج الإدمان لا يعني مجرد 10 أشهر فقط لكنه قد يمتد لسنوات وبالتالي فإننا نتابعهم على المستوى العلاجي وجوانب حياته بالكامل سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، وننظم جلسات توعية أسرية لذويه حتى تكون العلاقات الاجتماعية حوله أفضل».