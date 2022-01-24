أسعار السلع التموينية في رمضان 2022.. الأرز بـ8 جنيهات

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار السلع التموينية في رمضان 2022، التي يبلغ عددها 28، لم تشهد أي تحريك.

قائمة أسعار السلع التموينية في رمضان 2022

وأكدت المصادر، أن قائمة أسعار السلع التموينية في رمضان 2022 هي نفسها القائمة المعلنة من قِبل الوزارة بداية يناير 2022، مؤكدة أن المواطن له كامل الحق في اختيار ما يرغب من القائمة بعد صرف السلع الأساسية لحصته التموينية من الزيت والسكر والأرز.

وتتمثل قائمة أسعار السلع التموينية في التالي:

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم 10.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم 11 جنيها.

4. فول مجروش 500 جم 7.50 جنيه.

5. مسلي صناعي 800 جم 24 جنيها.

6. شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8. جبنه تتراباك 250 جم 5.90 جنيه.

9. جبنه تتراباك 500 جم 10.90 جنيه.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 17.50 جنيه.

11. مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم 17 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي 20 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 لتر 25 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم 9 جنيهات.

19. مكرونة 500 جم 4.50 جنيه.

20. دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيه.

21. كيس ملح جنيه واحد.

22. بار حلاوة طحينية بجنيهين.

23. ظرف طحينة بيضاء بجنيهين.

24. كيس سائل لغسيل الأواني بجنيهين.

أسعار البسكويت في التموين

25. بسكويت تومور بالعجوة سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

26. ويفر يويوز فانيليا سعر القطعة للمستهلك جنيهين.

27. ويفر يويوز شيكولاتة سعر القطعة للمستهلك جنيهين.

28. ويفر بوو فانيليا سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.