محافظ قنا يشهد بدء موسم عصر القصب في ثالث مصانع إنتاج السكر

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم الأربعاء، بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر دشنا، وهو ثالث مصانع إنتاج السكر بالمحافظة، برفقة المهندس عبدالرحمن عبدالعزيز رئيس مصانع سكر وتكرير دشنا والنائب سيد فؤاد أبو زيد عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ قنا يتفقد مراحل عصر القصب

وتفقد محافظ قنا، خلال جولته بالمصنع، كافة مراحل الإنتاج بداية من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والتسخين والمعالجة، حتى وصوله إلي المنتج النهائي والتعبئة، معربا في كلمته عن سعادته بالتواجد في هذه القلعة الصناعية، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالمصنع.

وأكد ضرورة مواصلة العمل والإنتاج لتنمية هذه الصناعة، لا سيما أن محافظة قنا تُنتج حوالى 36% من إجمالي إنتاج مصر من السكر.

تفقد الصوب الزراعية

واختتم محافظ قنا زيارته للمصنع بتفقد الصوبة الزراعية المُعدة لزراعة قصب الشتلات، ومزرعة بنجر السكر التي تولى زراعتها المصنع كتجربة تمهيدا للتوسع في زراعته حال نجاحها، خاصة أنه يتميز بإنتاجية عالية من السكر.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالرحمن عبدالعزيز، أن الشركة استعدت لموسم العصير بتجهيز كل القطاعات وصيانة المعدات والآلات كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التي تمر بقرى دشنا وتنتهى بمصنع السكر، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية المنزرعة بالقصب ويتم توريد محصولها للمصنع تبلغ حوالى 22 ألف فدان وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 750 ألف طن سكر سنويا.

ولفت لأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كالسكر المبلور والمولاس والعسل الصناعي والكحول بجميع مشتقاته والخل وحامض الخليك الثلجي وخميرة الأعلاف وغاز ثاني أكسيد الكربون والفيناس والمذيبات العضوية والمواد اللاصقة وكبريتات الصوديوم وخميرة الخبز الطازجة والجافة والعطور ومستحضرات التجميل والزيوت والعجائن العطرية ومكسبات الطعم والرائحة.