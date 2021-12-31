سكرتير عام محافظة قنا: نسبة البطالة انخفضت من 11.5% إلى 4%

قال المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام محافظة قنا، إن محافظات صعيد مصر تلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما ظهر بشكل كبير، في افتتاحات أسبوع الصعيد، مشددًا على أن المشروع الرئاسي «حياة كريمة» غيّر رسم خريطة مصر في كل النواحي، مثل المرافق والخدمات وسكن كريم، ولفت إلى أن نسبة البطالة في المحافظة انخفضت من 11.5% إلى 4%.

وأضاف الطيبي، خلال تصريحات عبر القناة الأولى: «شعب قنا يتوجه بالشكر والاحترام للرئيس عبدالفتاح السيسي، ونحن سعداء بإنجازاته، فقد لقيت اهتمام رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ومحافظ قنا الذي يتابع المشروعات بشكل يومي على أرض الواقع، بفريق عمل بين المديريات الخدمية وقيادات المحافظة، والكل يعمل جاهدا لخلق حياة كريمة من أجل تحقيق الأمل الذي نحلم به في صعيد مصر وقرى مصر».

5 مراكز في قنا تخدمها «حياة كريمة»

وتابع سكرتير عام محافظة قنا، أن مشروع حياة كريمة وجه خدماته لـ5 مراكز بالمحافظة، بواقع 19 وحدة قروية و87 قرية، و769 نجع وكفر، حيث ينفذ حوالي 724 مشروعا متنوعا ما بين مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء واتصالات لاسلكية، بالإضافة إلى الطرق والتعليم والصحة والري وتبطين الترع.

كثافة الطلاب في الفصول

وأردف: «بانتهاء مشروعات حياة كريمة ستتاح لنا مرافق المياه والصرف الصحي بنسبة 100% بعدما كانت عقبة شديدة لأهالينا، كما أن المدارس الجديدة خفضت الكثافة الطلابية من 80 إلى 43 تلميذا في الفصل الواحد، ومن المخطط أن تصل الكثافة لـ35 طالبا في الفصل الواحد».