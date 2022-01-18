مصرع طفلة وإصابة آخرين اختناقا بسبب «دخان الموقد» في قنا

لقيت طفلة مصرعها، فيما أصيب ٢ آخرين من أسرة واحدة، الیوم الثلاثاء، بحالة اختناق إثر تدفئتهم بالنار على موقد بلدي، داخل منزلهم بقریة الشرقي سمهود التابعة لمرکز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

مصرع طفلة وإصابة اثنتين في قنا

تلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغاً، بمصرع دینا عبدالله فکري، 11 عاماً، إثر إصابتها بحالة اختناق، وإصابة دعاء عبدالله فکري، 11 عاماً، بحالة اختناق، وفاطمة زیدان جابر، 75 عاماً، بحالة اختناق، وجميعهم من قرية هتيم الشمرات بالشرقي سمهود، بمركز أبوتشت.

نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبو تشت

ونقلت الجثة والمصابین إلى مستشفى أبوتشت المركزي، لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.