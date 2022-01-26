رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج

قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العيد الـ70 للشرطة المصرية، وتعهد رئيس وأعضاء مجلس الجامعة للرئيس السيسي، بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والمستشار القانوني للجامعة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

استمرار المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»

وشدد رئيس الجامعة على استمرار المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» والاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرا إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين ضمن المبادرة، التي تتضمن تنفيذ توجيهات الدولة في بناء المواطن ورفع الوعي لدى الطلاب بقضايا وجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

وقدم «دسوقي» الشكر لمُنتسبي الجامعة على الانضباط في تنظيم أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وأشاد بتطبيق بالإجراءات الاحترازية، واستمرار رفع حالة الاستعداد بكافة مستشفيات الجامعة، لتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة.

رئيس الجامعة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات

ووجه رئيس الجامعة، بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب، ليتمكنوا من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، في كافة الكليات التي تعتمد على نظام الساعات المُعتمدة.

من جانبه أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجامعة كفر الشيخ، زيارة إيجابية كان لها دور متميز في دفع عجلة إنشاء المشروعات سواء داخل الجامعة، أو المشروعات الجاري إنشاؤها في المحافظة، وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وقال «نور الدين»، إن المحافظة تشهد اهتماما كبيراً من الرئيس السيسي، في كافة القطاعات سواء الصحة والإسكان والتعليم، وتطوير عواصم المدن، والبرنامج الرئاسي حياة كريمة وغيرهم من المشروعات الخدمية.