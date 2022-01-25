مسؤول بـ«الآثار» ينفي وصول إيرادات السياحة في 2021 لـ13 مليار دولار

كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إنّه لا صحة مطلقا لما تردد عن تحقيق السياحة المصرية إيرادات وصلت لـ13 مليار دولار خلال العام الماضي، موضحة أنّ هذا الرقم ليس له أي أساس من الصحة، وأنّ البنك المركزي المصري هو الجهة الوحيدة المنوط به الإعلان عن أرقام الإيرادات التي تحققها القطاعات الاقتصادية كافة، ومنها السياحة.

وأضافت شلبي لـ«الوطن»، أنّ إيرادات السياحة التي تحققت في العام 2021، لن تصل بأي حال من الأحوال للرقم الذي تم تداوله، خاصة أنّ السياحة لم تتعافى بشكل كامل من تداعيات جائحة كورونا التي ضربت العالم في فبراير 2020.

خطوات ثابتة لتعافي القطاع السياحي

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إلى أنّ القطاع السياحي يسير بخطى ثابتة لتحقيق الأرقام التي حققها عام 2019 سواء في الإيرادات أو أعداد السائحين، مؤكدة أنّ السياحة المصرية تتعافى بشكل جيد، وقد تستعيد كامل عافيتها بنهاية 2022 أو بداية 2023.

ولفتت شلبي، إلى وجود مؤشرات لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، من العديد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح للمقصد المصري خلال الفترة المقبلة.

زيادة في نسب الإشغال الفندقية الشهر المقبل

وفي سياق متصل، قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الثاني من الشهر الحالي متوسطة، متوقعا أن يشهد فبراير المقبل زيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خاصة من بريطانيا، بعد أن عادت الحياة بها إلى وضعها الطبيعي قبل جائحة كورونا، وأنهت بشكل كبير قيود السفر على المسافرين منها.

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّ إجازات منتصف العام الدراسي التي تحل الشهر المقبل، سترفع نسب الإشغال في العديد من الفنادق المصرية، خاصة الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، موضحا أنّ العديد من فنادق شرم الشيخ والغردقة، طرحت عروضا سعرية مخفضة لجذب المواطنين المصريين لزيارتها خلال الإجازات.