خصومات المركز القومي للترجمة تصل إلى 50% في معرض الكتاب

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، العروض والخصومات التي يقدمها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، الذي ينطلق في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، يشارك المركز في المعرض في جناح B4 صالة 2.

تفاصيل خصومات المركز القومي للترجمة في معرض الكتاب

يقدم المركز خصم 50% على إصداراته المتاحة في معرض الكتاب للفئات التالية:

- كل طلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.

- كل طلاب الثانوية العامة بموجب البطاقة الشخصية.

- أعضاء نقابة الأطباء بموجب كارنيه النقابة.

- أعضاء نقابات المهن السينمائية والتمثيلية والموسيقية.

- ذوي الهمم.

خصم 40% للفئات التالية:

- أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد المصرية.

- كل طلاب الدراسات العليا بالجامعات.

- أعضاء نقابة الصحفيين.

- العاملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.

- العاملون بوزارة الثقافة المصرية.

- أعضاء اتحاد الكتاب المصريين.

- المنتسبون للقضاء والجيش والشرطة.

- كل أصحاب المعاشات من الفئات السابقة.

كما يقدم المركز، خصم 25% لكل فئات الجمهور طوال فترة المعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

يشار إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يفتتح غدا الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحمل عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، تحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية الدورة، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال، ويستقبل المعرض الجمهور يوميًا اعتبارًا من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس27 يناير ويستمر حتى يوم 7 فبراير.

معرض الكتاب أحد أكبر تجمع للناشرين على مستوى العالم، حيث يشارك فيه هذا العام 1063 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية وتوكيلا من 51 دولة تمثل قارات العالم، وتقام الدورة على مساحة 80 ألف مترا مربعا، تشمل 5 صالات، منها صالة مخصصة للأطفال.