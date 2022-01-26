الصحة العالمية: الشرق الأوسط الأعلى إصابة بكورونا أسبوعيا

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن البيانات أظهرت تسجيل 21 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم الأسبوع الماضي، ويعد ذلك الرقم هو الأعلى أسبوعيا لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، في حين لم يزد عدد الوفيات إلى حد بعيد، إذ تجاوز 50 ألف حالة.

الإصابات ارتفعت 5% الأسبوع الماضي

ونقلت وكالة «أسوشيتدبرس» عن التقييم الأسبوعي للجائحة الصادر عن المنظمة الدولية، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع بنسبة 5%، وأن معدل الزيادة يبدو أنه يتباطأ، إذ أبلغ نصف المناطق فقط عن زيادة في حالات كورونا، بينما جرى تسجيل أعلى عدد سابق من الحالات، هذا الشهر، الذي بلغ 9.5 مليون حالة، وسط ارتفاع بنسبة 71% مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، مع انتشار المتحور «أوميكرون».

الشرق الأوسط يشهد أكبر زيادة في الحالات

وأوضحت المنظمة أن منطقة الشرق الأوسط، شهدت أكبر زيادة في الحالات بزيادة قدرها 39%، تليها قفزة بنسبة 36% في جنوب شرق آسيا، بينما زادت الوفيات في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والأمريكتين، لكنها انخفضت في مناطق أخرى.

تحذيرات من مدير المنظمة الدولية

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وجه تحذيرات من الحديث عن دخول الجائحة مرحلة النهاية، مشيرا إلى أن الظروف لا تزال مهيأة لظهور متحورات جديدة، في ظل وجود أعداد كبيرة من الأشخاص غير المطعمين في بعض البلدان، وسط انتقال سريع للفيروس، موضحا أنه قد يكون من الممكن للعالم الخروج من المرحلة الحادة للجائحة، إذا جرى تحقيق أهداف مثل تطعيم 70% على الأقل من سكان كل بلد في وقت لاحق من هذا العام.

وتابعت الوكالة، أنه في بريطانيا، سجل باحثون في «امبريال كوليدج لندن»، أعلى معدل انتشار على الإطلاق لكورونا في البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، وتشير التقديرات إلى أن واحدا من كل 23 شخصا، تم اختبارهم كان مصابا بالفيروس.