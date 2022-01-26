الأعلى للإعلام ينعى سامي متولي: أثرى الصحافة المصرية وكان مثالا للاجتهاد

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي سامي متولي، مدير تحرير الأهرام الأسبق، وقدّم خالص العزاء إلى أسرة الفقيد والأسرة الصحفية، والزملاء بمؤسسة الأهرام، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وفاة سامي متولي

وأكد المجلس في بيان عنه، أنّ الراحل كان من أهم الصحفيين البرلمانيين في مصر، مضيفا أنّ الراحل ترك سيرة ومسيرة مهنية حافلة أثرى فيها الصحافة المصرية، كما كان الراحل مثالا للعمل والاجتهاد في جميع المناصب القيادية التي تولاها بالأهرام.

مسيرة سامي متولي المهنية

التحق سامي متولي بالأهرام في عام 1958 ضمن أول دفعة من خريجي قسم الصحافة بكلية آداب القاهرة، وعمل بالعديد من الأقسام وكان أول محرر برلماني في مصر، وأسند إليه الأستاذ إبراهيم نافع كل مسؤوليات إدارة التحرير إلى جانب عمله الصحفي ومتابعته جلسات مجلسي الشعب والشورى.