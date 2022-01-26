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الداخلية تنعى ياسر رزق: أحد أعلام الفكر والصحافة المصرية الوطنية

كتب:

الوطن
01:29 م | الأربعاء 26 يناير 2022
الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق

الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق

نعت وزارة الداخلية، الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار السابق، وأحد أعلام الفكر والصحافة المصرية الوطنية، ببالغ الحزن والأسى، راجين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بمغفرته ورحمته.

وفاة ياسر رزق

والكاتب الصحفي ياسر رزق من أبرز وأشهر الصحفيين المصريين والعرب، وولد في الاسماعيلية عام 1965 والتحق بكلية الإعلام في جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1986.

المسيرة المهنية لياسر رزق

وعمل الراحل في بداية حياته المهنية بمؤسسة أخبار اليوم، وتدرج في المناصب القيادية حتى تولى منصب رئيس مجلة الإذاعة والتلفزيون المصرية، ثم ترأس تحرير جريدة أخبار اليوم في 2011، وأصبح رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، وعاد  إلى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بعد ثورة 30 يونيو عام 2013.

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