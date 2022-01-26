القبض على مدعي النبوة فى السعودية: هدد المارة بسلاح أبيض

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، من القبض على شخص بحالة غير طبيعية ظهر في مقطع فيديو تضمن ألفاظًا نابية، وادعى النبوة وصدم مركبات في طريق عام، وهدد المارة بسلاح أبيض.

وصرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو مدعياً النبوة وتضمن ألفاظاَ نابية وعبارات خارجة عن الآداب العامة.

ووفقا لما ذكرته الصفحة الخاصة بالأمن العام السعودي على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، والتى أفادت بقيام هذا الشخص بصدم مركبات في طريق عام وتهديد المارة بسلاح أبيض، إذ تبين من إجراءات الاستدلال أنه في حالة غير طبيعية وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وجرى إحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص بحالة غير طبيعية ظهر في مقطع فيديو مدعيًا النبوة وتضمن ألفاظًا نابية، وصدم مركبات في طريق عام، وتهديد المارة بسلاح أبيض. pic.twitter.com/SaJNkuNsQd — الأمن العام (@security_gov) January 26, 2022

وصرح مسؤول الإعلام في شرطة الرياض، بأنه لم يتحدد مصير مدعي النبوة والمتعدي على الناس بالسلاح الأبيض والألفاظ البذيئة، ولكن سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، ليكون عبرة لمن يحاول أن يدعي النبوة ويخترق ويقلل من شأن العقيدة الإسلامية المتعبة في المملكة العربية السعودية.

نشأت مدعى النبوة في لبنان

وفى سياق متصل منذ أسبوعين، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صفحة ومقاطع فيديوهات لشخص لبنانى الجنسية، يدعي النبوة، وهو نشأت منذر، ما أحدث ضجة وسخرية للمتابعين فى بداية الأمر، إذ أنه ادعى أنه منقذ البشر والأرض، وهدد الناس بحدوث أزمات وكوارث إن لم يلتزموا بالحمية النباتية، كذلك يقوم ينشر اقتباسات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، على صفحته يقول من خلالها إنه مستعد للاستشهاد لنقل أفكاره التي نزلت إليه بوحي من السماء، الأمر الذى رفضته المرجعيات الدينية فى لبنان وقدمت دار الإفتاء في لبنان بلاغا للنيابة العامة التمييزية، ضد مدعي النبوة نشأت منذر الشهير بنشأت مجد النور، بعد ادعائه النبوة، وإثارته الجدل خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مدعي النبوة يهاجم المصريين

تجدر الإشارة إلى أن المدعي هاجم المصريين عبر صفحته على فيسبوك، والتي أسسها لنشر دعوته، مطالباً بعدم دخولهم إلى المجموعة، في وقت نفت فيه دار الإفتاء المصرية أن تكون أصدرت أي تصريحات صحفية تعليقاً على الأمر، لأن سياسة دار الإفتاء ألا تعطي الفرصة لمدعي الشهرة أن يشتهروا على حساب الدار، بحسب وسائل إعلام مصرية، وختمت: «أميتوا الباطل بعدم ذكره».