اللقاحات المعتمدة في السعودية للعمرة.. منها فايزر وسينوفارم

بدأ عدد كبير من المصريين يبحث عن اللقاحات المعتمدة في السعودية للعمرة مع ترقب الإعلان عن انطلاق رحلات العمرة للمصريين قريبًا، في ظل انتهاء موعد إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية وتسجيلها على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

اللقاحات المعتمدة في السعودية للعمرة

وحددت وزارة الصحة بالمملكة السعودية اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية وهي:

1. فايزر بيونتك «Pfizer-BioNTech».

2. موديرنا «Moderna».

3. أكسفورد استرازينكا «Oxford-Astrazeneca».

4. جانسن «Janssen».

5. سينوفارم «Sinopharm».

6. ساينوفاك «Sinovac».

7. كوفاكسين «Cova Xin».

8. الجمالية «سبوتنيك الخامس».

9. كوفوفاكس.

كما حددت اللقاحات المعتمدة داخل المملكة وهي:

- فايزر بيونتيك «Pfizer-BioNTech».

- موديرنا «Moderna».

- أكسفورد أسترازينيكا «Oxford-Astrazeneca».

- جونسون «Janssen».

اشتراطات تأشيرات العمرة للقادمين من مصر

وتمثلت الاشتراطات الخاصة بتأشيرات العمرة للقادمين من جمهورية مصر العربية في الآتي:

- معتمرو الخارج القادمون بتأشيرة عمرة والمحصنون بجرعات اللقاح المعتمد في المملكة السماح، يستطيعون البدء مباشرة بأداء العمرة ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

- معتمرو الخارج القادمون بتأشيرة عمرة والمحصنون بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية، يتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري PCR سلبية ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.

وأشارت السفارة السعودية بالقاهرة، إلى أنّه يشترط التحصين بجرعتين لكافة القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة.

موعد إطلاق رحلات العمرة 2022

وكان ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، اليوم، قال في تصريحات تليفزيونية إنّ بدء أول رحلة عمرة من مصر للملكة العربية السعودية تكون يوم 3 فبراير المقبل.

علاء أبوزينة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنّه وفقًا للأسعار التقديرية الحالية، فإنه من المتوقع أن تصل أسعار برامج العمرة الاقتصادية لتتراوح بين 28 إلى 31 ألف جنيه، أما أسعار برامج العمرة فئة 4 نجوم تتراوح ما بين 37 ألفا و40 ألف جنيه، فيما تبدأ أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم من 48 ألف جنيه.