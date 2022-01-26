توقعات رفع الفائدة تسحب 9% من أموال البورصة الأمريكية

سجلت الأسهم الأمريكية على مدار الجلسات الماضية خسائر، ليصل معدل التراجع منذ بداية يناير الحالي وحتى جلسة أمس الثلاثاء إلى 9%، وذلك بضغوط من ترجيح رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الدولار وتبنيه سياسة نقدية أكثر تشدداً، بجانب التوترات السياسية العالمية التي أثرت على أسعار العديد من السلع الاستراتيجية، بجانب أزمة التضخم العالمية وانتشار المتحوّر الجديد، أوميكرون.

«جولدمان ساكس»: الأسهم الأمريكية في مرحلة تصحيح

وبحسب بنك «جولدمان ساكس»، فإنَّ العوامل التي تم الإشارة إليها، دفعت المستثمرين بسوق المال الأمريكي إلى التخلص من الأسهم في موجة بيعيه، خاصة أسهم قطاع التكنولوجيا، الأمر الذي فسّره المحللون الماليون بأنَّ الأسواق في مرحلة تصحيح ضمن دورة سوق صاعدة والمستويات الحالية تدل على عوائد منخفضة نسبيًا على مدى عام إلى 5 أعوام مقبلة.

وأضاف بنك الاستثمار الأمريكي، أنَّ الانخفاض الأخير للأسهم لا يشير إلى وصولها إلى مستويات منطقة الخطر، لافتاً إلى أنَّ التقييمات المرتفعة للأسهم تركتها عرضة للتصحيح.

يُشار إلى تكبد الأسهم الأمريكية لخسائر فادحة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، حيث واصلت المؤشرات الرئيسية هبوطها خلال التعاملات المتأخرة أمس متأثرة بالأرباح الضعيفة لشركات التكنولوجيا الأمريكية، بالإضافة إلى مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

«ستاندرد & بورز» 500 يتراجع 1.2% خلال جلسة الأمس

كان مؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 قد أنهى تعاملاته أمس متراجعاً بنسبة 1.2%، فيما هبط مؤشر ناسداك بنسبة 2.3%، وأغلق مؤشر «داو جونز» بانخفاض هامشي، بنسبة 0.2%.

فيما تشير التوقعات إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي لـ سعر الفائدة على الدولار 4 مرات على مدار العام الجاري، وذلك من أجل مواجهة الضغوط التضخمية التي تتعرض لها الولايات المتحدة، من مستويات غير مسبوقة في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتي لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 40 عامًا.

فيما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، لتحديد سعر الفائدة على الدولار، والذي يعد أولى اجتماعاته للعام الجاري.