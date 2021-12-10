أخبار البورصات العالمية.. خسائر بسوق الأسهم الأمريكية لهذا الأسبوع

انعكست الأخبار السلبية عن المتحور الجديد من فيروس كورونا، أوميكرون على الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، ليجيء أداء أغلبها سلبياً متأثراً بموجة من الذعر لدى المستثمرين، وبالتالي تأثر البورصات وأسواق المال بوجه عام.

ووفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن أداء الأسواق العالمية على مدار الأسبوع، فقد تراجع أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية، لتُمنى بخسائر كبيرة وذلك نتيجة لنوبات الذعر بين المتعاملين تخوفاً من انتشار وباء جديد بعد الأخبار الخاصة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، أوميكرون.

وراء تراجع بورصة «وول ستريت».. 4 أسباب

تأثرت بورصة نيويورك بالعديد من العوامل التي تضافرت خلال الأيام القليلة الماضية لتدفع مؤشراتها للهبوط، والتي جاء أبرزها كالتالي:

1.تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون يتم اكتشافها في الولايات المتحدة.

2.تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتتالية حول تسريع وتيرة خفض برنامج شراء السندات.

3.بيانات تقرير الوظائف لشهر نوفمبر الصادر يوم الجمعة، ورغم أنها ذات تأثير ضئيل على الأسهم.

4.تصريحات باول، المتعلقة بأسعار الفائدة على الدولا، والتي جعلت المستثمرين يعتقدون في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيميل إلى تشديد السياسة النقدية، أي رفع سعر الفائدة والذي سيضر بسوق الأسهم لإتجاه المستثمرين إلى توجيه مدخراتهم نحو إيداعها في البنوك وشراء أدوات الدين ذات العائد المرتفع.

وعلى الرغم من تعويض الأسهم لبعض خسائرها في جلسة الخميس الماضي، إلا أنه بنهاية تعاملات الأسبوع، سجلت أسهم بورصة «وول ستريت» انخفاضًا بضغوط موجة البيع التي شهدتها تداولات بداية الأسبوع، حيث اتجه المستثمرون إلى الشراء مع انخفاض أسعار الأسهم.

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.22% لينهي الأسبوع دون أعلى مستوى سجله في 18 نوفمبر بنحو 3.53%.

فيما اختتم مؤشر ناسداك المركب تداولات الأسبوع على متراجعًا بنسبة 2.62%، ليسجل أسبوعين متتاليين من الهبوط للمرة الأولى منذ سبتمبر 2021.

وجاء أداء أسهم قطاع التكنولوجيا الأسوء أداءاً من بين القطاعات، خلال الأسبوع الماضي.

فيما أنهى مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jonesتعاملاته الأسبوعية على انخفاض بنسبة 0.91%.

كما ارتفع مؤشر مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 2.05 نقطة ليكسر مستوى الـ 30 نقطة للمرة الأولى منذ فبراير 2021.

البورصات الأوروبية تتراجع وسط ارتفاع حاد بعدد الاصابات اليومية بأوميكرون

وعلى صعيد بورصات منطقة اليورو، هبط مؤشر Stoxx 600 أيضًا بنسبة 0.28%، ليغلق دون أعلى مستوى سجله في 17 نوفمبر 2021 بنسبة 5.55% وسط مخاوف ناتجة عن متحور أوميكرون وارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا.

مورجان ستانلي يتخلى عن مكاسبه أمام «أوميكرون»

أما على صعيد الأسواق الناشئة، فقد سجل مؤشر مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM، ارتفاعاً طفيفاً خلال الأسبوع، ليصعد بنسبة 0.12%، بدعم من تراجعت المخاوف المتعلقة بمتحور كوفيد الجديد، بمنتصف الأسبوع.

فيما خسر المؤشر معظم مكاسبه بنهاية الفترة وذلك لتوقع المستثمرين أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتسريع وتيرة الخفض التدريجي لبرنامج شراء السندات، على الرغم من تضارب بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، والمخاوف من الانتشار السريع لـ متحور كورونا الجديد.