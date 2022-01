بالفيديو.. بايدن يتعدى لفظا على صحفى بعبارات خارجة.. «أهانه بألفاظ نابيه»

سجلت كاميرات الفيديو الرئيس الأمريكى جوبايدن، أمس الاثنين وهو يشتم صحفيا من شبكة فوكس نيوز ، حيث وصفه بأنه «ابن عاهرة غبي» على هامش جلسة لالتقاط الصور في البيت الأبيض .

جاء ذلك، فى نهاية المؤتمر حيث كان الصحفيون يهمون للمغادرة ، بينما وجه مراسل فوكس نيوز المعروف قربها من المحافظين، سؤاله للرئيس بايدن عن حالة التضخم التى تشهدها الولايات المتحدة، وإن كان هذا التضخم بسبب سياسات واشنطن، وهل هذا التضخم يشكل عبئا سياسيا قبل الانتخابات النصفية .

HOT MIC: Biden calls Peter Doocy a “stupid son of a b*tch” after he gets a question on inflation pic.twitter.com/iMviX4628x