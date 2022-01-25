بالفيديو.. بايدن يتعدى لفظا على صحفى بعبارات خارجة.. «أهانه بألفاظ نابيه»

سجلت كاميرات الفيديو الرئيس الأمريكى جوبايدن، أمس الاثنين وهو يشتم صحفيا من شبكة فوكس نيوز ، حيث وصفه بأنه «ابن عاهرة غبي» على هامش جلسة لالتقاط الصور في البيت الأبيض .

جاء ذلك، فى نهاية المؤتمر حيث كان الصحفيون يهمون للمغادرة ، بينما وجه مراسل فوكس نيوز المعروف قربها من المحافظين، سؤاله للرئيس بايدن عن حالة التضخم التى تشهدها الولايات المتحدة، وإن كان هذا التضخم بسبب سياسات واشنطن، وهل هذا التضخم يشكل عبئا سياسيا قبل الانتخابات النصفية .

HOT MIC: Biden calls Peter Doocy a “stupid son of a b*tch” after he gets a question on inflation pic.twitter.com/iMviX4628x — Daily Wire (@realDailyWire) January 24, 2022

رد الرئيس الأمريكى الذى على ما يبدو لم يكن يعرف أن الميكروفون الخاص به لا يزال مفتوحا ، فرده كان بالتهكم قائلا : إنه قيمة عظيمة، المزيد من التضخم.. ياله من ابن عاهرة غبى.

الشتائم سجلت فى محضر الجلسة الرسمى وستظل للتاريخ

بدوره، لم ينفى البيت الأبيض أو يعلق على الواقعة، حيث أن البيت الأبيض عادة ما يسرع فى شرح أو توضيح أي زلة لبايدن أو التراجع عنها. لكن هذه المرة لم يجد أى مشكلة فلم يوضح ،ما يعنى تأكيدها وأن محضر الجلسة سيتضمن التعليق الغير لائق من الرئيس بايدن لصحفى شبكة فوكس نيوز، وأن هذا التلفظ سيحفظ فى السجلات التاريخية، الأمر الذى أكدته مراسلة صحيفة نيويورك تايمز والتى نشرت على حسابها فى موقع التواصل الاجتماعى صورة من محضر الجلسة تظهر تضمنها للشتائم التى تلفظها بايدن .

تجدر الإشارة إلى أن الواقعة حدثت بعد اجتماع مجلس التنافس في البيت الأبيض لمحاولة خفض الأسعار، حيث إلتقى الرئيس الأمريكي مجموعة من الصحفيين في الغرفة الشرقية.

من جانبها أفادت شبكة سى إن إن الأمريكية ، أن بايدن اتصل بالصحفي بعد وقت قصير من الحوار الذي دار بينهما واعتذر عن تصرفه، مؤكدا أنه لطّف الأجواء، وأشار إلى أنه يقدر له ذلك ، بينما ذكر الصحفى بشبكة فوكس نيوز وصاحبة الواقعة مع الرئيس بايدن :لقد اتصل بي بعد حوالي الساعة مما حدث، وقال لي: لا شيء شخصي، حسب قوله للشبكة التى يعمل بها.