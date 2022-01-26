الأجزاء الملغية من مادة الإحصاء لطلاب الدمج بالثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المحذوفات الخاصة بالمدارس التي تضم طلاب مدمجين، لمادة الإحصاء للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021-2022، مؤكدة أنه يتم إعفاء الطلاب من الرسوم البيانية.

وتعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت، الموافق 11 يونيو المقبل، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التعليم.

الأجزاء الملغية لمادة الإحصاء لطلاب الدمج بالثانوية العامة

يرصد «الوطن» خلال السطور التالية الأجزاء المحذوفة من منهج الإحصاء لطلاب الصف الثالث الثانوي لجميع فئات الدمج والشلل الدماغي 2021-2022، وهي كالتالي:

الوحدة الأولى: الارتباط والانحدار

- يعفى الطلاب من إنشاء جداول حساب معامل ارتباط بيرسون، ويتم إعطائهم البيانات مجمعة، ومن ثم تطبيق القانون، لإيجاد معامل الارتباط ونوعه.

- في مسائل معامل ارتباط الرتب سبيرمان، يتم إعطاء الطلاب الجدول مرسوما، ويطلب منهم أكمال بعض البيانات، ومن ثم إيجاد معامل الارتباط باستخدام القانون الخاص بذلك.

- يعفى الطلاب من النشاط في ص 19، ص 20، ص 21.

- عند إیجاد معادلة خط الانحدار، يكتفى بالمسائل التي تعطى فيه البيانات المجمعة ويتم إعفائهم من المسائل ذات الجداول.

الوحدة الثالثة: المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية

- في مسائل حساب التوقع والتباين والانحراف المعياري، يعطى الطلاب الجداول مرسومة، ويطلب منهم إكمال بعض البيانات، وحساب المطلوب.

- في مسائل المتغير العشوائي المتصل ودالة الكثافة الاحتمال، يعفى الطلاب من الرسم البياني ويكتفى بالحل جبريا.

الوحدة الرابعة: التوزيع الطبيعي

- يعفى الطلاب من الكشف في جدول المساحات أسفل المنحنى الطبيعي.

- إعفاء الطلاب من درس «بعض التطبيقات العملية للتوزيع الطبيعي»، من ص 94 إلى ص 99 من مسائل في التمارين العامة أو امتحانات الكتاب.